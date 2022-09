Mentre in pieno Atlantico domina incontrastato un campo di alta pressione ben strutturato, un estesa area depressionaria situata tra la Groenlandia e l’Islanda, si estende fin verso lo scacchiere centrale Europeo, apportando in quota un afflusso instabile di aria artica marittima relativamente fredda.

Tale depressione andrà nelle prossime ore ulteriormente abbassandosi di latitudine, coinvolgendo in un guasto del tempo gran parte dei settori centro meridionali Europei, e di fatto anche il centro sud Italiano, il quale verrà interessato da precipitazioni in qualche caso molto abbondanti.

La nostra regione verrà lambita marginalmente. Pertanto fino a mercoledì 28 avremo solo brevi fasi con precipitazioni sparse perlopiù deboli, alternate ad ampi soleggiamenti in un clima fresco per il periodo.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi tre giorni con Simone Beretta del Centro Meteo Lombardo

Lunedì 26 settembre 2022

Tempo Previsto: Al mattino da irregolarmente nuvoloso a poco nuvoloso o sereno su tutti i settori. Dal pomeriggio graduale aumento della copertura nuvolosa ad iniziare dai settori occidentali, in successiva estensione al resto regione. Precipitazioni dalla sera deboli sparse più probabili sulle pianure centrali. Deboli nevicate oltre i 1900-2200 Metri

Temperature: Stazionarie le massime in lieve calo le minime. Massime in pianura comprese tra 19-23°C. Minime in pianura tra 7-11°C. Zero termico a metà giornata attorno a 2500 Metri

Venti: In pianura deboli dai quadranti settentrionali, in quota a 2000 Metri deboli a tratti moderati da Nord

Martedì 27 settembre 2022

Tempo Previsto: Nella notte molto nuvoloso con precipitazioni generalmente deboli, in graduale esaurimento dal primo mattino, e successive ampie schiarite ad iniziare dai settori nord occidentali, in estensione al resto regione dal primo pomeriggio. Deboli nevicate nella notte oltre i 1800 2000 metri. Foschia densa nottetempo sulla bassa pianura.

Temperature: In lieve aumento. Massime in pianura comprese tra 21-23°C. Minime tra 11- 13°C. Zero termico a metà giornata attorno a 2500 metri

Venti: In pianura deboli occidentali. In quota a 2000 metri a tratti moderati settentrionali.

Mercoledì 28 settembre 2022

Tempo Previsto: Inizialmente molto nuvoloso sui settori alpini, irregolarmente nuvoloso altrove con copertura in graduale dissolvimento nel corso della mattina.

Temperature: In calo le minime, stazionarie le massime. Massime in pianura comprese tra 19-22°C. Minime tra 7-10°C. Zero termico a metà giornata attorno a 2400 metri.

Venti: Deboli orientali