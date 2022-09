Politiche 2022, chi sono i bergamaschi già certi dell’elezione

Con lo spoglio ancora in corso e che si avvia alla conclusione, iniziano ad arrivare le prime reazioni politiche al risultato elettorale che ha visto prevalere la coalizione di centrodestra, trascinata da Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni che sono andati oltre il 26% e sono il primo partito italiano.

Andrea Tremaglia, che sarà eletto alla Camera grazie ai risultati del proporzionale, ha celebrato il risultato nazionale:

Stessa sorte dovrebbe toccare anche a Roberto Calderoli, al Senato. In casa Lega festeggiano sicuramente Rebecca Frassini e Daisy Pirovano, che entrano rispettivamente in Camera e Senato, forti di un netto successo nei collegi uninominali. In forte dubbio, invece, le posizioni di Cristian Invernizzi e Stefano Locatelli.

Fiero del risultato Alessandro Sorte (Forza Italia), che ha dominato nel collegio uninominale per la Camera Lombardia 3 a Treviglio: "Ringrazio gli elettori per questa vittoria che va oltre ogni più ottimistica previsione. Ringrazio tutti i partiti partiti del centrodestra che mi hanno sostenuto. Per me è una grande soddisfazione vedere che nel mio collegio elettorale Forza Italia è più alta della media nazionale e regionale. In molti comuni nel mio collegio siamo oltre il 10%. Un grazie al Presidente Berlusconi per l’ennesimo capolavoro elettorale. Forza Italia sarà numericamente centrale nella nuova legislatura. Adesso però al lavoro per l’Italia e la Provincia di Bergamo".

Nello stesso collegio è andato oltre il 60% Giulio Terzi di Sant'Agata, al Senato.

Per il centrosinistra una delle poche gioie è rappresentata dal bergamasco Antonio Misiani, che all'uninominale al Senato nella circoscrizione Milano Centro l'ha spuntata con il 39,07% dei voti. Attende il risultato del proporzionale, invece, Elena Carnevali.

In attesa anche Niccolò Carretta per il terzo polo, anche se non dovrebbe farcela.