Maehle a due facce: all’Atalanta non brilla ancora, ma con la Danimarca vola

Bergamo. Non ci sono soltanto le note negative degli infortuni di Teun Koopmeiners e Merih Demiral durante questa pausa nazionali per l’Atalanta. C’è anche chi si è tolto delle soddisfazioni, come Pasalic e De Roon che hanno raggiunto le Final Four con Croazia e Olanda e potranno puntare a vincere il trofeo.

Le migliori notizie però arrivano probabilmente dalla Danimarca, dove Rasmus Højlund ha fatto il suo esordio giovedì sul campo della Croazia e si è anche confermato contro la Francia, giocando mezz’ora da subentrato (con un cartellino giallo), ma soprattutto dove Joakim Maehle ha vissuto un’altra serata particolarmente positiva.

L’esterno ha giocato da terzino sinistro nella difesa a quattro ed è stato tra i migliori nella vittoria per 2-0 su Mbappé e compagni, arando la fascia e dimostrando di essere molto in palla fisicamente. Una partita giocata in proiezione offensiva, andando a sfiorare anche il gol nel primo tempo.

Non è una novità che il classe 1997 con la nazionale riesca a giocare ad altissimo livello, anche come numeri: 9 le reti realizzate su un totale di appena 31 partite disputate dall’esordio del 5 settembre 2020. Il CT Hjulmand lo ha sempre tenuto in grande considerazione e raramente lo ha lasciato fuori dall’undici titolare, in discrepanza con quanto succede invece a Bergamo.

Solo 3 le reti in 66 presenze in nerazzurro, solo circa la metà partendo dal primo minuto, alternandosi tra fascia destra e sinistra, come d’altronde accade anche con la Danimarca che ha peraltro uno stile di gioco non così dissimile rispetto a quello impostato da Gasperini nell’ultimo biennio. Un paradosso che sta contraddistinguendo questa fase della sua carriera.

Con l’incertezza che regna in termini di gerarchie sulle corsie bergamasche, l’iniezione di fiducia di questa pausa nazionali può garantire a Maehle un vantaggio competitivo sui concorrenti, considerando anche il momento di scarsa forma di Hans Hateboer e la crescita di fiducia di Soppy, oltre alla condizione ancora precaria di Zappacosta.

Il terzino ex Genk, a Bergamo dal gennaio 2021, quest’anno è stato titolare in tre occasioni: contro Sampdoria e Milan (con assist a Malinovskyi) nelle prime due giornate e in trasferta a Roma contro i giallorossi.