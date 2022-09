Elezioni, Gori: “In città Pd primo partito: lavoriamo per la coalizione con Terzo Polo”

Bergamo. Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori commenta con un post su Facebook i risultati elettorali.

“Le elezioni politiche, a livello nazionale, sono andate come si sa. Ascolterete e leggerete centinaia di commenti. Io mi limito ad un rilievo. Tra tutti i risultati, molti dei quali attesi e prevedibili, mi colpisce – più ancora che in passato – l’enorme distanza tra il Nord e il Sud. Un dato per tutti: il Movimento 5 Stelle precipita al 5% a Bergamo mentre a Napoli supera il 40%. È lo specchio di due società, di due Italie purtroppo sempre più divaricate.

Anche guardando al futuro, sarà molto difficile ricomporre una narrazione che aggreghi consenso e costruisca fiducia a latitudini che manifestano aspettative così diverse. Nei prossimi anni questo sarà un tema ineludibile”.

Il primo cittadino è inevitabilmente soddisfatto per il risultato ottenuto in città dal Partito Democratico.

“Qui vorrei però guardare al bicchiere mezzo pieno, che per noi corrisponde al responso elettorale di Bergamo città. In sintesi: anche qui Fratelli d’Italia fa un grande balzo, ma lo fa sostanzialmente a scapito degli altri partiti del centrodestra (che nell’insieme arretrano di 2 punti rispetto al 2018). Anche la coalizione “Democratici e progressisti” perde 2 punti rispetto a quattro anni fa, arrivando al 34%, ma il PD si conferma il primo partito in città, col 24%, un punto avanti a FDI.

È molto significativo qui anche risultato del Terzo Polo formato da Azione e Italia Viva, col 16,5%, e la somma dei voti raccolti da quest’ultimo e dalla coalizione di centrosinistra (50,9%) conferma che se fossimo riusciti a consolidare l’alleanza tra PD e Terzo Polo il risultato, almeno qui, sarebbe stato certamente molto positivo.

Non è stato possibile, per ragioni che è poco utile rivangare, ma questo non toglie che PD e Terzo Polo siano a Bergamo i due pilastri su cui avviare la costruzione della coalizione che nel 2024 competerà per il governo della città”.