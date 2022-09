Dall’operaio all’impiegata: le ultime offerte di lavoro in Bergamasca

Ecco la sintesi delle ultime offerte di lavoro alle quali è possibile candidarsi contattando i Centri per l’impiego della Bergamasca. Ogni offerta riporta codice identificativo, figura ricercata e sede di lavoro.

Centro per l’Impiego di Albino impiego.albino@provincia.bergamo.it

18370 ADDETTO AL MAGAZZINO E CONFEZIONAMENTO luogo di lavoro: NEMBRO

18339 MANOVALE/ESCAVATORISTA luogo di lavoro: VERTOVA

18340 AUTISTA luogo di lavoro: VERTOVA

18342 MECCANICO luogo di lavoro: ALBINO

18328 OPERAIO SALDATORE luogo di lavoro: VERTOVA

18326 CAPRENTIERE MECCANICO luogo di lavoro: GANDINO

18321 IMPIEGATA luogo di lavoro: ALBINO

18357 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: ALBINO

18338 AUTISTA/ESCAVATORISTA luogo di lavoro: VERTOVA

18363 ADDETTO AI TELAI luogo di lavoro: LEFFE

18372 ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ – (ASSISTENTE) luogo di lavoro: ALBINO

18371 ADDETTO ALLA PRODUZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DI RICETTE luogo di lavoro: ALBINO

18374 BADANTE luogo di lavoro: NEMBRO

18360 LATTONIERE luogo di lavoro: ALBINO

Centro per l’Impiego di Bergamo segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it

17195 ODONTOTECNICO luogo di lavoro: GORLE

17790 TECNICO PROGRAMMATORE luogo di lavoro: BERGAMO

18242 DISEGNATORE TECNICO JUNIOR luogo di lavoro: BERGAMO

17789 CUCITRICI/ORI A MACCHINA CAMICIE luogo di lavoro: BERGAMO

17707 GEOMETRA E/O INGEGNERE luogo di lavoro: BERGAMO

18261 SALDATORE TIG – MIG luogo di lavoro: DALMINE

17737 OPERAIO ESCAVATORISTA luogo di lavoro: BERGAMO

16820 AIUTO PIZZAIOLO O ADDETTO CASSA luogo di lavoro: BERGAMO

17942 CARROZZIERE ESPERTO luogo di lavoro: TREVIOLO

17708 PERSONALE DELLA RISTORAZIONE luogo di lavoro: BERGAMO

18124 MANUTENTORE IMPIANTI INDUSTRIALI luogo di lavoro: MOZZO

17333 FALEGNAME UTILIZZO MACCHINE UTENSILI luogo di lavoro: BERGAMO

17597 OPERAIO EDILE luogo di lavoro: SCANZOROSCIATE

17510 OPERAIO CABLATORE luogo di lavoro: GRASSOBBIO

18313 OPERATORE PLURISERVIZI luogo di lavoro: STEZZANO

18311 TIROCINANTE ADD. MAGAZZINO luogo di lavoro: OSIO SOPRA

18243 IDRAULICO luogo di lavoro: TREVIOLO

18183 MAGAZZINIERE MULETTISTA luogo di lavoro: OSIO SOPRA

17927 POSATORE DI SERRAMENTI luogo di lavoro: GRASSOBBIO

18114 AUTISTA PATENTE CE + CQC luogo di lavoro: ALBANO SANT’ALESSANDRO

18141 MAGAZZINIERE JUNIOR luogo di lavoro: ZANICA

18158 CONDUCENTI DI LINEA luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

18295 MANUTENTORE MECCANICO TRASFERTISTA luogo di lavoro: BERGAMO

17546 OPERAIO JUNIOR LEGNO luogo di lavoro: GRASSOBBIO

18317 ASSEMBLATORE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE luogo di lavoro: LEVATE

17962 IMPIEGATA/O CONTABILE luogo di lavoro: PONTERANICA

17356 RIMAGLIATRICE – CUCITRICE luogo di lavoro: CURNO

18123 IMP. UFFICIO TECNICO ILLUMINAZIONE luogo di lavoro: TREVIOLO

18029 ASSISTENTE ALLA POLTRONA luogo di lavoro: BERGAMO

18028 MANUTENTORE GRUPPI ELETTROGENI luogo di lavoro: DALMINE

18067 GEOMETRA luogo di lavoro: BERGAMO

17173 GIUNTISTI FIBRA OTTICA luogo di lavoro: BERGAMO

18070 TECNICO ASSISTENZA luogo di lavoro: GORLE

17898 CONTABILI STUDIO PROFESSIONALE luogo di lavoro: BERGAMO

18014 RIPARATORE AUTO luogo di lavoro: AZZANO SAN PAOLO

18004 RIPARATORE PRESSE CLIENTI luogo di lavoro: GRASSOBBIO

18072 ADDETTI VENDITA luogo di lavoro: BERGAMO

18347 GOMMISTA luogo di lavoro: BAGNATICA

Centro per l’Impiego di Grumello del Monte impiego.grumello@provincia.bergamo.it

18145 CONDUCENTE DI LINEA luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

18305 TIROCINANTE IMPIEGATA luogo di lavoro: CHIUDUNO

18355 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: CHIUDUNO

18302 ADDETTO IMPIANTO GALVANICO luogo di lavoro: CASTELLI CALEPIO

18297 IMPIEGATO TECNICO luogo di lavoro: TELGATE

18264 APPRENDISTA CUCITRICE luogo di lavoro: BOLGARE

18206 OPERAIO CONDOTTI AERAULICI luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

18367 AUTORIPARATORE luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

17601 FALEGNAME luogo di lavoro: ADRARA SAN MARTINO

17995 STAMPATORE DI GOMMA luogo di lavoro: VIADANICA

18306 IMPIEGATO/A COMMERCIALE luogo di lavoro: TELGATE

18303 OPERAIO/COMMESSO luogo di lavoro: BOLGARE

17996 ADDETTO ALLO STAMPAGGIO luogo di lavoro: VIADANICA

18180 TIROCINANTE OPERAIO luogo di lavoro: CASTELLI CALEPIO

18265 FALEGNAME luogo di lavoro: BOLGARE

17908 APPRENDISTA OPERAIO luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

18020 ELETTRICISTA INDUSTRIALE luogo di lavoro: BOLGARE

18023 OPERATORE CNC luogo di lavoro: BOLGARE

17901 OPERAIO FALEGNAME luogo di lavoro: BOLGARE

18045 OPERAIO TORNITORE CNC luogo di lavoro: VILLONGO

17954 OPERATORE SOCIO SANITARIO luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

Centro per l’Impiego di Lovere impiego.lovere@provincia.bergamo.it

17352 TECNICO COMMERCIALE luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

18093 TIROCINIO – IMP. AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

18200 ELETTRICISTA QUALIFICATO luogo di lavoro: ROGNO

18103 INFERMIERE PROFESSIONALE luogo di lavoro: SOVERE

17351 2 CARPENTIERE-LATTONIERE-MONT. luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

17893 2 OPERAIO EDILE luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

18201 ELETTRICISTA CAPOCANTIERE luogo di lavoro: ROGNO

18241 OPERAIO SU MACCHINE TRATT.FANGHI luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

18177 OP.IDRAULICO / OP.GENERICO luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

18131 2 CONDUCENTI DI LINEA luogo di lavoro: LOVERE

18146 APPRENDISTA FALEGNAME luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

17628 TORNITORE luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

17539 MANUTENTORE MECCANICO SENIOR luogo di lavoro: LOVERE

17567 ADDETTA PAGHE E CONTRIBUTI luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

17626 ALESATORE luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

Centro per l’Impiego di Ponte San Pietro impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it

17966 AUTISTA C3 luogo di lavoro: TREZZO SULL’ADDA

17989 OPERATORE DI PRODUZIONE DI POLIMERI PLASTICI luogo di lavoro: FILAGO

18218 AIUTO CUOCO luogo di lavoro: CAPRINO BERGAMASCO

18213 DISEGNATORE MECCATRONICO luogo di lavoro: BONATE SOPRA

18212 ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO MECCANICO luogo di lavoro: BONATE SOPRA

18051 OPERATORE CNC luogo di lavoro: PRESEZZO

18053 OPERATORE SU TORNIO luogo di lavoro: PALAZZAGO

17919 MECCANICO D’OFFICINA INTERNA luogo di lavoro: BARZANA

18219 ATTREZZISTA PROGRAMMATORE luogo di lavoro: SUISIO

18005 TUBISTA SALDATORE luogo di lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

18121 OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE luogo di lavoro: CALOLZIOCORTE

18032 AUTISTA PATENTE C luogo di lavoro: SUISIO

18008 OPERAIO EDILE luogo di lavoro: TERNO D’ISOLA

18128 ADDETTO ALLA LAVORAZIONE CARNI luogo di lavoro: MEDOLAGO

17863 APPRENDISTA O OPERAIO luogo di lavoro: BREMBATE

18384 APPRENDISTA ELETTRICISTA/ELETTRICISTA luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

18348 ADDETTO ASSEMBLAGGI/TIROCINIO luogo di lavoro: BONATE SOPRA

18345 GEOMETRA luogo di lavoro: BOTTANUCO

18336 ADDETTO AL MAGAZZINO/TIROCINIO luogo di lavoro: CHIGNOLO D’ISOLA

18335 OPERATORE SU MACCHINE CNC luogo di lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

18257 ELETTRICISTA luogo di lavoro: CALUSCO D’ADDA

18220 ATTREZZISTA MACCHINE UTENSILI luogo di lavoro: SUISIO

18299 OPERAIO MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO luogo di lavoro: PRESEZZO

18300 ADDETTO PAGHE luogo di lavoro: LECCO

18277 PERITO CHIMICO/TIROCINIO luogo di lavoro: BONATE SOTTO

18383 IMPIEGATO LOGISTICA/ACQUISTI luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

18380 APPRENDISTA OPERAIO luogo di lavoro: BREMBATE DI SOPRA

18379 CARPENTIERE SALDATORE luogo di lavoro: BARZANA

18245 FRESATORE luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

18378 OPERATORE MACCHINE UTENSILI luogo di lavoro: BREMBATE

18271 APPRENDISTA IDRAULICO1 luogo di lavoro: BOTTANUCO

18376 IMPIEGATO luogo di lavoro: PADERNO D’ADDA

18272 IDRAULICO luogo di lavoro: BOTTANUCO

18273 PULITORE/MANUTENTORE luogo di lavoro: PADERNO D’ADDA

18221 TORNITORE luogo di lavoro: SUISIO

18377 OPERAIO luogo di lavoro: BOTTANUCO

Centro per l’Impiego di Romano di Lombardia impiego.romano@provincia.bergamo.it

18361 MAGAZZINIERE MANUTENTORE luogo di lavoro: ANTEGNATE

18382 APPRENDISTA OPERAIO luogo di lavoro: CORTENUOVA

17202 ADDETTI DI REPARTO CON ESPERIENZA luogo di lavoro: COVO

18385 OPERAIO AVVOLGITORE MOTORI luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

18323 INFERMIERE PROFESSIONALE luogo di lavoro: ANTEGNATE

18346 AUTISTA PATENTE C + CQC luogo di lavoro: FARA OLIVANA CON SOLA

18319 OPERAIO STAMPATORE luogo di lavoro: MARTINENGO

18359 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA luogo di lavoro: ANTEGNATE

18352 MANUTENTORE MECCANICO luogo di lavoro: CALCIO

18386 IMPIEGATA CONTABILE luogo di lavoro: COVO

18362 MARMISTA luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

18304 MANOVALE EDILE luogo di lavoro: FARA OLIVANA CON SOLA

18320 APPRENDISTA CONTABILE luogo di lavoro: MARTINENGO

18318 OPERAIO luogo di lavoro: FARA OLIVANA CON SOLA

17201 ADDETTI VENDITA SUPERMERCATO luogo di lavoro: COVO

18364 IMPIEGATO TECNICO luogo di lavoro: FONTANELLA

18324 OPERAIO MANUTENTORE luogo di lavoro: FARA OLIVANA CON SOLA

18322 AUSILIARIO VIABILITA’ luogo di lavoro: FARA OLIVANA CON SOLA

Centro per l’Impiego di Trescore Balneario impiego.trescore@provincia.bergamo.it

18026 IMPIEGATO DI UFFICIO TECNICO E DISEGNATORE luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

18048 MECCANICO MANUTENTORE luogo di lavoro: SAN PAOLO D’ARGON

18025 RESPONSABILE RISORSE UMANE luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

18027 SALDATORE A FILO ED ELETTRODO luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

17623 FRESATORE SU MACCHINE CNC luogo di lavoro: BORGO DI TERZO

17774 STAGISTA UFF. TECNICO – RICEVIMENTO CAMPIONI luogo di lavoro: ENTRATICO

17743 MAGAZZINIERE CARRELLISTA luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

17805 OPERATORE DI MAGAZZINO luogo di lavoro: SAN PAOLO D’ARGON

17806 IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI E GESTIONE COMMESSE luogo di lavoro: SAN PAOLO D’ARGON

17842 OPERAIO/APPRENDISTA GENERICO luogo di lavoro: ZANDOBBIO

17742 OPERATORE DI PRODUZIONE MESCOLE luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

17880 OPERAIO VERNICIATORE luogo di lavoro: MONTELLO

18334 OPERAIO GENERICO DI OFFICINA MECCANICA luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

17624 OPERAIO FINITORE/LUCIDATORE luogo di lavoro: BORGO DI TERZO

18049 CARRELLISTA MAGAZZINIERE luogo di lavoro: SAN PAOLO D’ARGON

18293 MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO luogo di lavoro: SAN PAOLO D’ARGON

18292 MANOVALE EDILE luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

18296 OPERATORE CIMITERIALE luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

18112 APPRENDISTA IMPIEGATO DI OFFICINA luogo di lavoro: GORLAGO

18332 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO-CONTABILE luogo di lavoro: CASAZZA

16948 APPRENDISTA IDRAULICO luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

16950 N. 2 OPERAI IDRAULI luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

18050 AUTISTA/CAMIONISTA luogo di lavoro: SAN PAOLO D’ARGON

17978 ADDETTO ALLA RISTORAZIONE PRESSO MC DONALD luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

Centro per l’Impiego di Treviglio impiego.treviglio@provincia.bergamo.it

17946 MONTATORE SERRAMENTI luogo di lavoro: CARAVAGGIO

17854 ELETTRICISTA JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

17205 ADDETTI VENDITA SUPERMERCATO luogo di lavoro: VERDELLINO

18312 OPERAIO SPECIALIZZATO TAGLIO LASER luogo di lavoro: TREVIGLIO

18235 OPERAIO ADDETTO ALLA DEPURAZIONE ACQUE luogo di lavoro: COMUN NUOVO

18269 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: VERDELLINO

18222 ADDETTO/A UFFICIO SINISTRI luogo di lavoro: VERDELLO

18285 TECNICO ELETTRICISTA luogo di lavoro: GORGONZOLA

18294 TIROCINANTE AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: TREVIGLIO

18307 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA luogo di lavoro: CISERANO

18234 ADD. ALLE VENDITE DI ANTICHITA’ luogo di lavoro: CAMBIAGO

18310 STAMPATORE PLASTICA JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: VERDELLO

18259 COMMESSO/A GASTRONOMIA TAKE AWAY luogo di lavoro: TREVIGLIO

18268 MAGAZZINIERE AUTISTA luogo di lavoro: FARA GERA D’ADDA

18337 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: OSIO SOTTO

18343 IMPIEGATO TECNICO luogo di lavoro: VERDELLINO

18350 ADDETTO AL DISTRIBUTORE DI CARBURANTI luogo di lavoro: TREVIGLIO

18381 ADDETTO PULIZIA BOX CAVALLI luogo di lavoro: TREVIGLIO

18391 OPERAIO INSTALLATORE INFISSI luogo di lavoro: TREVIGLIO

18308 SALDATORE SPECIALIZZATO luogo di lavoro: TREVIGLIO

18195 CONTABILE luogo di lavoro: OSIO SOTTO

18108 ASSISTENTE ALLA VENDITA luogo di lavoro: SPIRANO

18270 MONTATORE ELETTROMECCANICO luogo di lavoro: FARA GERA D’ADDA

18142 ELETTRICISTA luogo di lavoro: TREVIGLIO

18165 CARPENTIERE IN FERRO luogo di lavoro: TREVIGLIO

18082 IDRAULICO JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

18191 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: CAMBIAGO

18136 MURATORE/MANOVALE EDILE luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

18057 INTERVISTATORE luogo di lavoro: CASIRATE D’ADDA

18047 TORNITORE luogo di lavoro: CARAVAGGIO

18024 ADDETTO DISTRIBUTORE BENZINA luogo di lavoro: CARAVAGGIO

18233 OPERATORE DI MAGAZZINO luogo di lavoro: URGNANO

18389 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: LURANO

Centro per l’Impiego di Zogno impiego.zogno@provincia.bergamo.it

18327 ADDETTO/A BOLLETTAZIONE luogo di lavoro: ALME’

18349 POSATORE DI TENDE luogo di lavoro: VILLA D’ALME’

16693 EDUCATORE PROFESSIONALE luogo di lavoro: SEDRINA

18314 MAGAZZINIERE/MONTATORE MECCANICO luogo di lavoro: BRACCA

18333 ELETTROTECNICO-ELETTROMECCANICO luogo di lavoro: ALME’

17612 APPRENDISTA SALUMAIO luogo di lavoro: VILLA D’ALME’

18315 RESPONSABILE DI PRODUZIONE -VENICIATURA INDUSTRIALE E CIVILE luogo di lavoro: LENNA

18078 APPRENDISTA IDRAULICO luogo di lavoro: SERINA

17972 ADDETTA PULIZIE luogo di lavoro: SAN PELLEGRINO TERME

17945 ASA OSS luogo di lavoro: SEDRINA

17557 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

17817 APPRENDISTA ELETTRICISTA/OPERAIO ELETTRICISTA luogo di lavoro: VALBREMBO

17802 MURATORE SPECIALIZZATO/QUALIFICATO luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

18133 MURATORE/MANOVALE/ESCAVATORISTA luogo di lavoro: ZOGNO

18279 ADDETTO AL MAGAZZINO luogo di lavoro: ALME’

17988 IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI luogo di lavoro: SERINA

18254 ADDETTO ALLA CONTABILITA’ luogo di lavoro: BERBENNO

18236 MURATORE/MANOVALE luogo di lavoro: ZOGNO

18253 MULETTISTA luogo di lavoro: SEDRINA

18252 ADDETTO AL CABLAGGIO luogo di lavoro: BRACCA

18229 ESTETISTA QUALIFICATA luogo di lavoro: SAN GIOVANNI BIANCO

17935 MECCANICO RIPARATORE D’AUTO/GOMMISTA luogo di lavoro: ALME’