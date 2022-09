Cristian Invernizzi: “Voti alla Lega, Bergamo prima provincia in Italia”

Il referente provinciale della Lega Bergamo Cristian Invernizzi commenta l’esito delle elezioni: “Analizzando i dati relativi alla provincia, Bergamo è la prima in tutta Italia per quanta riguarda i voti della Lega. Questo è merito esclusivo di quegli amministratori e militanti che hanno sempre lavorato per il bene del movimento senza perdersi in inutili e sterili polemiche.

È evidente che, pur essendo la seconda forza all’interno della futura maggioranza di Governo, sarà necessaria una discussione interna ampia, approfondita e franca, così come sempre siamo stati abituati a fare in Lega nei momenti difficili.

In attesa delle decisione del Direttivo Federale convocato per domani, sarà pertanto cura della Segreteria Provinciale convocare tutti i militanti nei prossimi giorni per ragionare insieme sulla situazione attuale e sugli sviluppi futuri del nostro movimento a livello provinciale”.