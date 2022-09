Contro il caro energia e altri sostegni: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Aiuti ter

Il 23 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 144 del 2022 (c.d. Aiuti ter) prevedendo un ulteriore pacchetto di norme con l’obiettivo di contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia e sostenere l’economia.

Ecco le principali misure introdotte:

Bonus energetici alle imprese

Sono stati potenziati e prorogati temporalmente i contributi alle imprese per l’acquisto di energia e gas, riconosciuti sotto forma di credito d’imposta. Distinguendo tra imprese non energivore/gasivore e energivore/gasivore, il credito oscilla dal 30% al 40% calcolato sui consumi di ottobre e novembre 2022.

Accisa e Iva su carburanti

Nuovamente prolungate le misure di contrasto all’eccezionale rincaro dei prodotti energetici volte a contenere i prezzi dei carburanti, precedentemente già prorogate fino al 17 ottobre. È disposta la proroga fino al 31 ottobre 2022 della riduzione delle accise gravanti su benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante, gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti e gas naturale usato per autotrazione. Identica proroga anche per l’applicazione dell’Iva al 5% sul gas naturale usato per autotrazione, ossia il metano. Gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno comunicare alle Dogane i quantitativi di prodotti giacenti nei serbatoi alla data del 30 ottobre.

Contributi per lo sport

Disposta l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, delle discipline sportive, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive, che gestiscono impianti sportivi e piscine. Con decreto da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’“Aiuti ter” saranno individuati modalità e termini di presentazione delle richieste di contributo, criteri di ammissione, modalità di erogazione e procedure di controllo.

Bonus trasporti

Incrementato il fondo già previsto dall’”Aiuti bis” per l’erogazione di un contributo in caso di acquisto, entro dicembre 2022, di un abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ai servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il buono, pari al 100% della spesa da sostenere e, comunque, nel tetto di 60 euro, spetta alle persone fisiche con reddito 2021 non superiore a 35mila euro.

Una tantum di 150 euro

Dopo i bonus previsto dal precedente decreto “Aiuti” viene prevista una nuova indennità di 150 euro una tantum a favore di:

· lavoratori dipendenti che, a novembre 2022, hanno una retribuzione imponibile non superiore a 1.538 euro;

· pensionati e altre categorie di soggetti (lavoratori domestici, co.co.co e dottorandi, lavoratori stagionali, iscritti a fondi pensione dello spettacolo) con requisiti diversi per ogni categoria di soggetti;

· ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS o alle casse di previdenza private con un reddito complessivo 2021 non superiore a 20 mila euro. Tale contributo si somma al precedente contributo di 200 euro per il quale non è stato ancora pubblicato il decreto attuativo.

* Dottore Commercialista e Revisore Contabile