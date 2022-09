Come noi stessi alimentiamo il marketing nei nostri confronti

Tutti noi utilizziamo ogni giorno decine di applicazioni e, in generale, svolgiamo online gran parte delle attività della nostra giornata. Secondo le statistiche, infatti, il 64% della popolazione italiana sopra i 6 anni di età utilizza abitualmente Internet, mentre il 72% è presente assiduamente sui social. Di questi, almeno il 25% utilizzano i social per lavoro. È esperienza comune imbatterci, durante la fruizione di tali servizi, in pubblicità ed annunci che molto spesso ci sorprendono per la loro attinenza con i nostri gusti e le nostre preferenze e di sentirci, di conseguenza, sotto costante osservazione.

Vi sarà certamente capitato di parlare con amici e conoscenti dell’auto che vi piacerebbe acquistare nella vita o della vacanza che vorreste fare da tempo, piuttosto che del locale che da tempo volete visitare e di notare, nelle successive navigazioni online con i Vostri dispositivi personali, la presenza di offerte d’acquisito relative proprio a quei prodotti.

Non si tratta di divinazione o di spionaggio sistematico nei vostri confronti; semplicemente, come ci spiega l’avvocato Sacchi, è l’effetto del tracciamento a cui avete assentito prestando il consenso all’attivazione dei cookie, piuttosto che altre autorizzazioni ad applicazioni e social per l’accesso al microfono o alla camera dei vostri dispositivi.

Da un punto di vista tecnico-informatico i cookie sono file di testo che vengono memorizzati sul dispositivo dell’utente quando naviga su determinati siti web o utilizza applicativi con il proprio browser preferito. La loro finalità tradizionale è tecnica, ovvero essi hanno lo scopo di ricordare informazioni che l’utente ha precedentemente inserito nelle caselle di testo di un sito, come il nome, l’username, la password, onde facilitare l’esperienza di navigazione in occasione di successivi accessi.

“In sostanza”, rivela l’avvocato Sacchi, “i cookie sono piccole tracce o, metaforicamente, briciole che l’utente raccoglie qua e là mentre naviga online sgranocchiando, restando nella metafora, la propria esperienza di consumo”.

Esistono poi diverse tipologie di cookie che hanno finalità diverse ed ulteriori come, ad esempio, i cookie con finalità di profilazione. Si tratta, in questo caso, di tracce che hanno lo scopo di individuare le preferenze dell’utente in modo da raccogliere il dato espresso anche in maniera aggregata, al fine di formare statistiche, di proporre offerte pertinenti con le consultazioni effettuate online o, ancora, di indirizzarci sui social network pertinenti ai nostri gusti.

Inoltre, è bene sapere che i cookie possono essere ad uso del titolare del sito o dell’applicazione frequentata – in questo caso si parla di cookie di prima parte – piuttosto che fornire dati ed informazioni a soggetti terzi – da qui la definizione di cookie di terze parti.

“In parola povere”, prosegue l’avvocato “i cookie con finalità di profilazione sono proprio quelli che consentono di promuovere offerte commerciali indirizzate agli utenti; si tratta per capirci delle tracce che lasciamo nella nostra frequentazione online e con i quali, soprattutto soggetti terzi, costruiscono il nostro profilo di preferenze per rivolgere offerte che abbiano elevata probabilità di suscitare interesse”.

Ciò che spesso tendiamo a non considerare è che il consenso al trattamento dei nostri dati, molto spesso, lo abbiamo fornito noi. Inoltre, non tutti sanno che oggi gli strumenti tecnici di tracciamento hanno raggiunto elevatissimi livelli di sofisticazione tecnica e che, pertanto, le preferenze dell’utente possono essere carpite e memorizzate anche indirettamente, ad esempio attraverso il semplice accesso alle funzionalità video o audio di un dispositivo connesso o all’osservazione delle nostre caratteristiche comportamentali (come, ad esempio, la modalità di pressione della tastiera).

“Non dovremmo essere colti di sorpresa nell’assistere alla presentazione di banner contenenti la promozione di offerte nelle pagine web o nelle applicazioni che utilizziamo, dal momento che abbiamo acconsentito direttamente a che i nostri dati fossero trattati e memorizzati dalle pagine internet che frequentiamo, dalle applicazioni che utilizziamo o dai nostri dispositivi mediante cookie per profilazione, magari anche di terze parti, piuttosto che attraverso autorizzazioni a entrare in possesso degli impulsi video, audio o comportamentali.” Ci spiega il legale. “Certo, ci possono essere casi in cui il tracciamento avviene in maniera illegittima, ma in una buona parte dei casi, invece, ciò avviene nella piena legalità e con il nostro consenso. Insomma: lo abbiamo voluto noi e il mercato digitale, con la sua potenza di fuoco ci accontenta, investendoci di offerte”.

Se la presenza del tracciamento è quindi un dato di fatto, è però bene sapere, d’altra parte, che esistono norme specifiche che regolano tale attività. In Europa la disciplina in proposito è dettata dalla Direttiva e-privacy 2002/58/CE e, soprattutto, dal Regolamento 2016/67, direttamente applicabile anche in Italia, nonché dal Codice della privacy (196/2003 e s.m.i.). Non da ultimo, la materia è regolata dalle Linee Guida del Garante della Privacy sui cookie e gli altri strumenti di tracciamento del 10 giugno 2021.

Le linee guida del Garante contengono indicazioni chiare e che permettono di comprendere facilmente se siamo in presenza di un sito o di un’applicazione a norma di legge. Infatti, in esse è chiaramente indicato che, ad esempio, il consenso all’installazione dei cookie deve essere espresso in maniera esplicita dall’utente.

“Il Garante ha chiarito che il consenso al tracciamento non può ritenersi espresso, ad esempio, per la semplice decisione dell’utente di procedere con la navigazione del sito o con l’utilizzo dell’applicazione” afferma l’avvocato.

In altre parole, il semplice scorrere verso il basso la pagina – azione che in termini tecnici viene definita scrolling – non può essere parificato all’espressione di un consenso.

“Non solo” prosegue il legale “le linee guida mettono fuori legge anche l’abitudine degli operatori commerciali online di riproporre il banner per l’acquisizione del consenso all’attivazione dei cookie, in quanto condotta idonea a imporre il consenso all’utente per proseguire comodamente la navigazione o l’uso dell’applicativo”.

“In questo caso” precisa l’avvocato, “l’utente non esprime alcun consenso, per cui non potrà essere attivata alcuna forma di tracciamento, nemmeno con l’attivazione di cookie tecnici”.

Oltre ai divieti, le linee guida forniscono esempi positivi per la legittima acquisizione del consenso al tracciamento prescrivendo, in particolare, la creazione di banner che consentano comunque la navigazione o l’utilizzo delle applicazioni, nonché la possibilità di eliminare il banner stesso senza esprimere alcuna preferenza, mediante semplice pressione di click sul pulsante x.

D’altra parte, il documento emanato dal Garante ribadisce l’onere per il titolare del sito web o dell’applicazione di fornire completa, veritiera e trasparente informativa in ordine alle tipologie di tracciamento utilizzate. Non saranno quindi ammesse indicazioni generiche e non pertinenti riguardo ai cookie utilizzati.

“Ciò che è bene considerare” chiosa il legale “è che il tracciamento avviene anche con numerose funzionalità dei dispositivi che si trovano costantemente nei nostri ambienti domestici e di lavoro, oltre che con quelli più tradizionali. La costante connessione ad Internet degli strumenti di vita quotidiana reca la costante possibilità, per noi, di accettare di essere profilati e, quindi, di presentarci alla mercè del mercato digitale e del suo fiume infinito di offerte e servizi. Si tratta certamente di comodità, ma poi non lamentiamoci se riceviamo ciò che abbiamo richiesto”.

Il consiglio, in definitiva è quello di prestare maggior attenzione alle spunte ed ai click che mettiamo sui nostri dispositivi con una certa leggerezza.

Il parere dell’Avv. Silvano Sacchi