Cam Il Mondo Del Bambino, nota azienda bergamasca, presente alla Fiera “Salon Passione Bebe” di Lione

Dal 18 al 20 Settembre si è tenuta a Lione una delle più importanti fiere del settore della prima infanzia: SALON PASSION BEBE, un evento che accoglie i distributori, specializzati e non, che desiderano un momento di scambio con i marchi principali del settore.

Tra le diverse aziende non poteva mancare Cam Il Mondo Del Bambino, nota azienda di Telgate, che anche questa volta è riuscita a distinguersi ed a portare l’orgoglio del nostro territorio oltre i confini nazionali.

Tra le tante novità presentate una nuova gamma di sistemi modulari curata in ogni dettaglio, con funzioni innovative ed uniche sul mercato; sicuramente una linea che non passerà inosservata tra i genitori più attenti alle tendenze non solo in termini di tessuti e design, ma anche di praticità, comfort e facilità di utilizzo.

Gianfranco Rho, AD dell’azienda, ha affermato nei giorni successivi all’evento:

“Ogni genitore vuole il meglio per il proprio figlio e ci impegniamo da oltre 50 anni a fare proprio questo. Genitorialità è sinonimo di scoperta di un nuovo mondo e per tal motivo è necessario affidarsi a brand italiani e storici, che mettono la qualità e la sicurezza al primo posto.

Per noi, è davvero un grande onore accompagnare i genitori di tutto il mondo in questa splendida avventura. Spesso mi capita di incontrare nel nostro negozio Monomarca, di Telgate, neo genitori e/o genitori che vengono a trovarci per un secondo o terzo lieto evento; mi riempie di orgoglio e soddisfazione sentire nelle loro parole e percepire dai loro gesti, la felicità di aver acquistato il prodotto giusto per le loro esigenze… tutto ciò ha un valore inestimabile e non smetterò mai di ringraziare queste famiglie che si affidano a noi dando sempre la giusta importanza al made in italy ed alle aziende del territorio.

Torno a casa, da questa fiera, sicuramente positivo, per quanto riguarda il successo riscontrato dai nuovi prodotti, ed allo stesso tempo speranzoso di un futuro più sereno per tutte le famiglie del mondo”.