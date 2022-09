Albini Group è orgogliosa di essersi aggiudicata il riconoscimento The Groundbraker Award nell’ambito dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2022 per due progetti di innovazione sostenibile: Grounded Indigo, creato insieme a Stony Creek Colors, e Biofusion. Entrambi i progetti testimoniamo l’impegno continuo dell’azienda per un’industria della moda sempre più sostenibile e sono l’emblema della promessa di Albini nei confronti del Pianeta e della Natura.

Grounded Indigo è un innovativo progetto di colorazione sostenibile, sviluppato da ALBINI_next in collaborazione con Stony Creek Colors. Albini_next è l’innovation hub di Albini Group alla guida del cambiamento nel mondo tessile, fondato sull’evoluzione del know-how e su partnership industriali per il raggiungimento di nuovi traguardi sfidanti nella creatività, nei materiali e nelle tecnologie applicate. È proprio grazie alla collaborazione tra Albini_next e Stony Creek Colors, produttore di indaco naturale con sede negli Stati Uniti, che è nato Grounded Indigo. Stony Creek Colors produce l’unico indaco al mondo 100% BioPreferred™, lo standard certificato da USDA – Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti che valuta il contenuto biobased di un prodotto. Grounded Indigo è un colorante naturale con le stesse capacità prestazionali dell’indaco sintetico ma realizzato partendo da materie prime vegetali e tramite processi che hanno un impatto positivo per il clima e l’ambiente. L’indaco deriva infatti dalla pianta Indigofera suffruticosa, coltivata da Stony Creek Colors tramite pratiche di agricoltura rigenerativa nelle regioni del Tennessee, del Kentucky e della Florida meridionale (USA). Grazie a un percorso di ricerca, test e sperimentazione, ALBINI_next è riuscito a industrializzare la ricetta corretta per poter applicare questa tintura naturale direttamente sul filato, dando vita a una palette di colorazioni sostenibili che vuole sostituire i prodotti sintetici e petrolium based.

Grounded Indigo viene oggi utilizzato da Albini Group per tingere i propri filati in cotone Biofusion. Biofusion è l’esclusivo cotone organico e scientificamente tracciabile, grazie a un innovativo metodo basato sulla scienza forense. Albini Group gestisce e controlla direttamente la coltivazione di questo cotone con l’obiettivo di garantire il totale rispetto della normativa, alti standard di qualità e la tracciabilità dell’intera filiera produttiva.

“Un progetto a 360°, che testimonia come l’innovazione non può prescindere dalla sostenibilità e deve esserne alleata” – dice Stefano Albini, Presidente di Albini. – “La nostra azienda ha una visione chiara sul percorso che da più di dieci anni trova concreta attuazione nelle strategie produttive e nei progetti volti a creare una nuova consapevolezza sociale e ambientale, e che portano l’azienda a essere un vero pioniere dello sviluppo sostenibile”.

“La filiera della moda è incredibilmente intrecciata e la collaborazione è fondamentale affinché l’innovazione avvenga al ritmo necessario per affrontare le crisi ambientali di oggi”, afferma Sarah Bellos, CEO di Stony Creek Colors. “Partendo dalla ricerca con Albini_next su un processo di tintura in filo, le colorazioni di indaco naturale di Stony Creek Colors e i tessuti di cotone organico tracciabile di Albini dimostrano che i brand e i consumatori non devono sacrificare qualità e stile mentre implementano soluzioni rinnovabili e favorevoli al clima”.

guarda tutte le foto 4



Ad Albini Group il premio The Groundbraker Award

Il premio The Groundbreaker Award è rivolt

La cerimonia di premiazione si è svolta domenica 25 settembre 2022 presso il Teatro alla Scala di Milano, in collaborazione tra CNMI e la Ethical Fashion Initiative delle Nazioni Unite. Infatti, oggi più che mai Camera della Moda sente la responsabilità di interpretare il ruolo che le compete in maniera istituzionale e non c’è istituzione più alta di quella delle Nazioni Unite per implementare e promuovere la sostenibilità nella sua accezione più ampia.

ALBINI GROUP

Fondata nel 1876 ad Albino (Bergamo), Albini Group è da sempre un’impresa familiare ed oggi, giunta al 146° anno di attività, è guidata dalla quinta generazione della famiglia rappresentata da Fabio, Andrea e Stefano Albini. Albini Group conta oggi su sette stabilimenti (di cui quattro in Italia) ed è il maggior produttore europeo di tessuti per camicia.

COLORI DI STONY CREEK

Stony Creek Colors è produttore di colorante di indaco naturale con sede nel Tennessee, negli Stati Uniti. Sin dalla nascita dell’azienda nel 2012, Stony Creek Colors ha sviluppato un proprio studio di genetica dei semi e innovativi processi di estrazione, dando inoltre vita a partnership strategiche tra aziende agricole, con l’obiettivo di fornire a clienti e brand una filiera produttiva completamente trasparente: dal colorante naturale al seme, dagli agricoltori all’azienda.