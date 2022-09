Uffici, parcheggi e spazi verdi: Bracchi inaugura un nuovo polo logistico

Fara Gera d’Adda. Nuovo polo logistico per la Bracchi. La società bergamasca di Fara Gera d’Adda, tra i più importanti operatori logistici e di trasporto a livello europeo, annuncia l’inaugurazione del nuovo polo logistico a Castrezzato (in provincia di Brescia) per il 28 settembre..

L’apertura di questo nuovo hub logistico è un ulteriore grande traguardo per Bracchi. Si tratta di un spazio di 20.000 metri quadri di superficie coperta, progettato secondo standard tecnologici e ambientali che hanno consentito l’ottenimento della certificazione “Leed Gold”, garanzia di sostenibilità per la struttura. Il polo offre gli spazi dedicati agli uffici, ampie aree verdi, numerosi parcheggi e baie di carico.

Ala cerimonia di inaugurazione saranno presenti il sindaco di Castrezzato Giovanni Aldi, autorità istituzionali, i top client Bracchi, rappresentanti del fondo Igi private equity tra cui il presidente Matteo Cirla, tutto il Cda e il management Bracchi tra cui l’ad Umberto Ferretti e rappresentanti dell’Odv Bracchi.