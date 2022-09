Soliti ignoti, tanti film o i talk show? La tv del 25 settembre

Per la prima serata in tv, domenica 25 settembre su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Soliti ignoti – Il ritorno”, condotto da Amadeus. Dal Teatro delle Vittorie, 8 ”Ignoti”, con le relative ”identità nascoste”. La coppia di concorrenti dovrà abbinarli correttamente e potrà aggiudicarsi il montepremi con il gioco finale del ”parente misterioso”.

A seguire, alle 22.30 la serata continuerà con “Aspettando Mina Settembre“, mentre alle 22.40 comincerà “Porta a Porta“, per commentare la chiusura delle urne delle elezioni politiche e i risultati.

L’attualità e la politica saranno protagonisti anche su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà uno speciale del talk-show “Quarta repubblica“, condotto da Nicola Porro, mentre su La7 alle 20.35 “In onda” e a seguire, alle 22 inizierà lo speciale del TgLa7 condotto da Enrico Mentana.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S. Los Angeles”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Verità apparente”: l’agente Laura Song, informatrice della Marina americana ed ex allieva dell’ammiraglio Kilbride, viene scoperta dai Servizi Segreti cinesi e scatta per la squadra un lavoro di protezione…

Su Canale5 alle 21.30 sarà la volta di “Scherzi a parte”, condotto da Enrico Papi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Il colpo del leone”; su Italia1 alle 21.25 “Skyscraper”; su Rai4 alle 21.20 “Curve – Insidia Mortale”; su La5 alle 21.05 “Windstorm 4 – Il vento sta cambiando” e su Iris alle 21 “Fuga per la vittoria”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Nella prima fascia,continua la serie “Vita segreta dei cani” che ci racconta le diversità della specie animale più vicina all’uomo. Subito dopo, Monica Ghezzi ci porta in Val di Zoldo, uno scenario suggestivo, segnato dalla tragedia del Vajont, ma ricco di storie e aneddoti di vita vissuta.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.05 la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “Young Sheldon”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.