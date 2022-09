Sicurezza in montagna, due nuovi mezzi fuoristrada al Soccorso Alpino

Gorno. Una serata per ringraziare e per parlare di prevenzione e sicurezza in montagna si è tenuta venerdì 24 settembre a Gorno. Nei giorni scorsi, a Olmo al Brembo, la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino aveva presentato due nuovi mezzi fuoristrada, acquistati grazie ai contributi messi a disposizione dalle Comunità montane della Val Seriana e della Val Brembana.

L’iniziativa di venerdì sera è stata pensata innanzitutto per ringraziare, dopo il presidente della Comunità Montana della Val Brembana, Jonathan Lobati, anche quello dell’ente della Val Seriana, Giampiero Calegari, che è anche sindaco di Gorno. Durante la serata, aperta a tutti gli interessati, è anche stato proiettato il film “Senza possibilità di errore”, un documentario che racconta come opera il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico nei diversi contesti. Al termine, i tecnici hanno parlato dei comportamenti corretti da tenere in montagna e hanno risposto alle domande delle persone che hanno partecipato.