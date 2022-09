Santuario con chiesa rupestre di San Vittore Martire a Brembate: una piacevole scoperta

Il Santuario con la Chiesa Rupestre di San Vittore Martire è un luogo molto caro ai brembatesi ma, fino a qualche tempo fa, sconosciuto ai più.

La Chiesa Rupestre denominata “Grotte di San Vittore” è considerata una rara chiesa rupestre di pianura affrescata: un vero gioiello!

Negli ultimi anni, il sito è oggetto di studio di vari ricercatori, tra cui, gli studenti dell’Università di Padova – facoltà di archeologia che sono stati ospitati in paese.

I referenti del FAI, qualche anno fa, hanno avuto modo di visitarlo e lo hanno ritenuto meritevole di partecipare all’iniziativa “ I Luoghi del Cuore” (VOTA QUI), che ci ha dato la possibilità di dargli maggior visibilità.

Così è successo, tanto che nella lista provvisoria nazionale del FAI pubblicata il 20 settembre ci siamo collocati al 6° posto! Siamo risaliti di 4 posizioni rispetto a luglio: un successo enorme per la nostra piccola realtà che è riuscita a superare siti italiani famosi in tutto il mondo.

Merito dell’impegno (enorme) profuso del Comitato che è riuscito a raccogliere numerose adesioni. Grazie anche alla collaborazione del gruppo di Crespi d’Adda (che ha mantenuto la 4ª posizione), non siamo rivali… ci diamo una mano a raccogliere le firme: ad entrambi sta a cuore il nostro territorio!

La Parrocchia ha promosso, con la collaborazione del comitato “Amici del Santuario”, un progetto di restauro conservativo dell’apparato artistico di cui il primo lotto è già stato realizzato. Partecipando a questa iniziativa, abbiamo la possibilità di accedere ai finanziamenti del FAI, per il recupero degli affreschi.

Siamo anche stati inseriti nelle “Giornate Europee del Patrimonio 2022” promosso dal Ministero della Cultura, che si svolgeranno il 24 e 25 settembre. Sono in programma le visite guidate , oltre al Santuario si potrà visitare anche la Chiesa Parrocchiale.

Sabato 24: ore 16.30 Chiesa Parrocchiale, a seguire Santuario di San Vittore Martire con Chiesa Rupestre.

Domenica 25 : mattino, ore 10.30 Santuario San Vittore con Chiesa Rupestre. Pomeriggio ore 16.30 Chiesa Parrocchiale, a seguire Santuario di San Vittore Martire con Chiesa Rupestre.

Non potevamo sperare di sperare di più!

Naturalmente continueremo a raccogliere adesioni… il percorso è lungo, si vota fino a dicembre e vogliamo mantenere una posizione dignitosa.