“Ragazzi lasciati dal bus a 2 km da casa”. La replica dell’azienda di trasporto Locatelli

Osio Sopra. In merito all’articolo relativo alla segnalazione di un genitore di Osio Sopra, nella quale lamenta che il pullman preso dal figlio studente per tornare a casa salta puntualmente la fermata, lasciandolo con altri compagni a due chilometri di distanza alle piscine di Osio Sotto, riceviamo e pubblichiamo la replica dell’azienda di trasporto Locatelli.

Riteniamo necessario fare chiarezza riguardo all’articolo pubblicato che richiama un reclamo pervenuto alla nostra società da parte di un genitore di studente del polo scolastico di Dalmine, cui come d’uso è stato dato puntuale riscontro con esaurienti motivazioni oltre alla disponibilità per il rimborso dell’abbonamento.

Spiace che le argomentazioni non siano state accolte e che per dare contezza alle proprie ragioni sia stato dato ampio e ingiustificato risalto a mezzo stampa.

Non risultano “tantissime segnalazioni e rimostranze”.

Il signore in questione, residente ad Osio Sopra, ha acquistato un abbonamento studenti della linea V10 sulla tratta Osio Sotto-Dalmine; la linea V10 non è abilitata ad emettere documenti di viaggio sulla tratta Osio Sopra-Dalmine in quanto di competenza del servizio urbano di Atb; peraltro il costo dell’abbonamento extraurbano è nettamente superiore in quanto su tratta più lunga (322 euro contro 225 euro).

Si precisa che da un’indagine sugli abbonamenti venduti sulla tratta Osio Sotto-Dalmine risultano solo due utenti residenti nel comune di Osio Sopra.

La fermata di Osio Sopra della linea V10 è regolarmente in esercizio, come si evince anche dall’orario, ma evidentemente per le ragioni di competenza sopra esposte è destinata agli utenti della linea V10 Levate-Dalmine-Ciserano-Verdellino; è quindi destinata alle relazioni con località esterne o di attraversamento e non al traffico locale tra Dalmine e Osio Sopra di chiara competenza Atb.

A parte queste ragioni di partizione territoriale dei servizi e relativi introiti in ragione del sistema tariffario in vigore, esistono accordi che prevedono integrazioni di servizio tra le diverse aziende in ordine ad una maggiore efficienza (Atb –Tbso sulla tratta Bergamo-Dalmine; Atb-Locatelli sulla tratta Bergamo-Ponte San Pietro per citarne alcune); soluzioni che non si rendono necessarie tra le linee V10 e 5 quando il servizio della linea urbana è sicuramente adeguato.

Si presume che la ragione per cui l’utente in questione abbia acquistato un abbonamento ad un costo più oneroso sia dovuto alla puntuale partenza dall’Istituto Einaudi; infatti l’autobus della linea V10 è il primo a partire all’uscita delle ore 13 anche perché ha la necessità di ritornare il prima possibile per effettuare la successiva uscita delle 14.

Dal monitoraggio del traffico utenza, regolarmente svolto in particolare durante il periodo di assestamento dei servizi, è stata riscontrata una situazione critica per la partenza linea V10 delle 13:06 dal predetto istituto, dovuta a condizioni al limite di carico ammissibile anche per la presenza di numerosi utenti della linea V Tbso di Osio Sotto e di altro/i utente/i di Osio Sopra; di conseguenza è stata fatta un’azione correttiva, preventivamente a mezzo informazione da parte del conducente, in modo da limitare il carico per Osio Sotto, oltre a verificare la situazione anomala di utenza sulla relazione Dalmine-Osio Sopra; vale evidenziare che l’iniziativa non nega alcun diritto alla mobilità in quanto le relazioni Dalmine-Osio Sotto e Dalmine-Osio Sopra vengono servite dalle linee V e 5 a distanza di pochi minuti mentre in questo caso è evidente il diritto prevalente da tutelare dando modo di assicurare la capacità necessaria al trasporto sulla linea V10 per l’utenza con destinazione a valle di Osio Sotto.

Alla luce di quanto sopra appare del tutto pretestuoso e privo di ogni fondamento il ritenere lesi diritti e/o creato disservizi mentre i toni usati nei confronti dell’amministratore della nostra società oltre agli attacchi personali via social, già di per sé qualificanti, non meritano commenti ma le adeguate azioni a tutela anche solo per il tempo inutilmente dedicato”.