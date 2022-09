Oltre 832 mila bergamaschi al voto: urne aperte dalle 7 alle 23. In Lombardia si eleggono 31 senatori e 64 deputati

Bergamo. Dalle 7 alle 23 di domenica 25 settembre le urne sono aperte per permettere a 832.586 di votare: 421.788 donne e 410.798 uomini.

Una particolarità che non va sottovalutata e che sarà determinante per il voto: per la prima volta gli under 25 votano per il Senato. Le sezioni elettorali ordinarie sono 970, alle quali si aggiungono quelle speciali: 9 negli ospedali e 57 in luoghi di cura. Gli elettori con il Covid possono votare a casa dopo una richiesta documentata al proprio Comune, con il voto raccolto da personale scelto dall’Ats fra le organizzazioni di volontariato e dotato di dispositivi di protezione e portato in 25 seggi appositi allestiti in Comuni o ospedali.

Si vota nella sola giornata di oggi, domenica 25 settembre, fra le 7 e le 23. Da quell’ora inizierà lo spoglio.

L’elettore dovrà presentarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento di riconoscimento. In caso di problemi con la tessera, smarrita, rovinata o con tutte le caselle già timbrate, ci si potrà rivolgere al proprio Comune.

Si tratta di una sfida resa più difficile dalla riduzione del numero dei parlamentari, che a livello nazionale sono passati da 945 a 600, e in Lombardia da 151 a 95, di cui 31 senatori e 64 deputati.