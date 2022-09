Lidia Carew, performer e “talento improbabile” a TEDxBergamo

Immagini, parole e danza accompagneranno l’intervento della professionista del mondo dello spettacolo, che nella giornata di prove generali ci racconta in esclusiva di lei e della sua associazione.

Al teatro Donizetti, in occasione del TEDxBergamo di 25 settembre, non ci saranno solo tredici speaker ma anche quattro performer. Ci sarà quindi chi come Francesca Gasparini ha illustrato un ambito di ricerca interessante dal punto di vista scientifico e sociale, ma anche chi presenterà dell’arte attraverso l’arte.

Tra loro c’è Lidia Carew, 33 anni, performer di fama internazionale, ballerina professionista, modella e attrice che ha preso parte ai video musicali di tanti famosi artisti tra cui Alicia Keys, Pharrell Williams e Calvin Harris. Nel 2016 ha fondato, in Italia, dell’associazione “Lidia Dice”, che sostiene e promuove “talenti improbabili”, talvolta stereotipati e stigmatizzati negativamente. L’ultimo suo progetto, nominato sotto il segno dell’hashtag #ISEEYOU, è un camp artistico che propone un percorso pedagogico ed esperienziale per contribuire e dar voce a una cultura della prevenzione alla violenza e alle discriminazioni di genere.

Lidia, se con la tua associazione raccogli “talenti improbabili”, allora anche tu devi possederne uno.

Io volevo fare la ballerina, e ho inseguito la mia passione come un sogno improbabile. Nata e cresciuta in Friuli da un padre nigeriano e una madre napoletana, mi sono ritrovata ad essere qualcosa di insolito: le ballerine di solito non sono nere, e non hanno i capelli crespi e corvini, due caratteristiche proprie della mia persona. Di poi, in un contesto in cui le calze “color carne” che portano tutte le ballerine non erano del colore della mia carne, era come se non andassi bene lì.

Se sei qui oggi è perché non hai ceduto…

Mai. Ho viaggiato e fatto esperienza, soprattutto negli Stati Uniti lavorando a New York. Coltivando la mia passione e facendo frutto del mio talento improbabile ho fondato, nel 2016, l’associazione “Lidia Dice” per aiutare tutte quelle persone che, pur possedendo un talento, si potrebbero tirare indietro e smettere di credere nel loro futuro.

Qualcuno di loro si esibirà con te?

Certamente. Prima di tutto illustrerò, in un video prodotto dall’associazione, la nostra attività attraverso delle testimonianze dei nostri talenti. Seguirà il mio speech, in cui racconterò come certi stigmi negativi che provengono dall’esterno possono portare a bloccarsi, quando invece bisogna sognare il futuro e prendere in mano determinati strumenti per farlo accadere. Arriverà infine il momento di esibirsi, e con me ci saranno “talenti improbabili” come Maria Celeste Funghi, che con una corda mostrerà delle acrobazie aeree accompagnata da altre tre ballerine.

Un modo coraggioso di calcare il palco, e pensare che non dev’essere sempre stato così.

È tutta questione di identità, e io ho dovuto definire la mia. Ho dovuto combattere il dogma secondo il quale non esistono Italiani neri, mentre io mi sentivo in tutto e per tutto friulana. All’inizio non ero nemmeno convinta di quel che dicevo, mi frenavo da sola, mi sentivo a disagio. Bisognava partire dall’identità, ed è questo che faccio tutt’ora per aiutare all’interno dell’associazione.

È a questo che vuoi ispirare nel tuo intervento?

Sì, perché è lo spazio circostante che si crea, si modifica e si ridefinisce a partire da chi sei tu. Le minorities, facendosi forza e iniziando a parlare di loro, mettono in moto il cambiamento. Forse questo non sarà soddisfacente all’inizio, ma fra 20 anni o comunque almeno una generazione avranno ispirato una nuova visione pervasa di novità.