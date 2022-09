Elezioni, alle 12 in Italia affluenza al 19,09%: in Bergamasca più alta, 24,50%

Sono iniziate domenica mattina le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti del Parlamento italiano: le urne per le elezioni politiche 2022 sono aperte dalle ore 7 di oggi, domenica 25 settembre, fino alle 23.

Si vota con la legge elettorale Rosatellum, un misto tra sistema maggioritario (per i collegi uninominali) e proporzionali (per i plurinominali); a tal proposito è importante sottolineare che si vota in modo molto semplice, in quanto basta apporre una X sul simbolo del partito a cui si vuole dare la preferenza.

Si tratta della prima votazione con un numero ridotto di parlamentari: gli italiani infatti sceglieranno esattamente 400 deputati e 200 senatori (i quali per la prima volta potranno essere votati anche dai diciottenni).

Una giornata importante per il Paese. Da tenere sott’osservazione il dato degli astenuti che potrebbe essere molto alto.

CLICCA QUI PER I DATI IN TEMPO REALE

Il dato parziale delle ore 12 sull’affluenza (6.553 su 7.904 elettori) dice che in Italia il 19,09% degli aventi diritto è già andato a votare. Il trend è leggermente al ribasso rispetto alle ultime elezioni politiche del 2018, quando alla stessa ora si era recato alle urne il 19,55% degli aventi diritto.

In Bergamasca il dato dice 24,50%, leggermente in aumento rispetto al 24,08% delle tornata precedente. Code per votare in alcuni posti della città, come alla Casa civica di Redona (nella foto).