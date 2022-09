Contro il bullismo vince “Il fenicottero Gambaletto” della giovane fumettista Camilla

Romano di Lombardia. Un fenicottero rosa subisce le angherie di un gruppetto di bulli per via delle sue caratteristiche fisiche ma insieme ad Ada e ai suoi amici riesce a far conoscere i suoi talenti.

Il racconto “Il fenicottero Gambaletto” scritto da Camilla Gozzini, alunna di prima media dell’Istituto comprensivo Enrico Fermi di Romano di Lombardia, guidata dalla docente Silvia Poidomani e vincitore della seconda edizione del ComicContest -“Sbulloniamoci: una storia di ordinaria amicizia”- è entrato a far parte del terzo e ultimo volume della saga a fumetti “Le avventure della SMAgliante Ada”, percorso virtuoso di conoscenza dell’atrofia muscolare spinale e di cosa significhi vivere con questa patologia genetica rara.

La premiazione si è svolta settimana scorsa a Milano, presso la Fondazione Catella, durante la presentazione della pubblicazione che completa la trilogia di fumetti didattico-educativi promossi congiuntamente dall’Associazione famiglie Sma (atrofia muscolare spiale) e dai Centri clinici Nemo, con il contributo educazionale non condizionato di Roche Italia e la collaborazione, nel terzo volume, di NemoLab.

Il ComicContest, lanciato a febbraio 2022, è un concorso didattico che ha sfidato i bambini di quarta e quinta elementare e i ragazzi di prima media a completare con dialoghi e disegni le tavole di una storia inedita con l’obiettivo di raccontare un’avventura di amicizia di Ada e i suoi amici, capace di superare con creatività e intelligenza situazioni di bullismo, con l’introduzione di un nuovo personaggio che entra a far parte dei protagonisti delle avventure del volume 3.

“Il fenicottero Gambaletto ci ha colpiti per la sua intensità e per la capacità di affrontare il tema del bullismo in modo creativo e profondo – raccontano Simona Spinoglio, psicologa ed educatrice, e Paola Tomasi, responsabile della raccolta e sviluppo progetti dei Centri Nemo, entrambe parte del team di esperti del progetto e tra i giurati del ComicContest – Nella storia, infatti, emergono i temi che insieme ai ragazzi sono stati affrontati nei laboratori didattici, cioè la consapevolezza della diversità come risorsa e la capacità di valorizzare i nostri talenti per aiutarci ad entrare in relazione con gli altri”.

Al concorso hanno partecipato oltre 500 bambini e ragazzi provenienti da scuole di tutta Italia, candidando più di 100 storie.

“Per tutto l’anno scolastico ‘La SMAgliante Ada’ continuerà a essere oggetto di una campagna educazionale, rivolta alle scuole primarie e secondarie, che proporrà l’adozione della trilogia a fumetti come strumento didattico per sensibilizzare i ragazzi, le famiglie e gli insegnanti all’inclusione di persone con patologie neuromuscolari come la Sma. Le scuole che aderiranno all’iniziativa avranno a disposizione un kit per ogni studente, composto dai volumi e dal materiale per il laboratorio didattico. Tutte le scuole che vorranno aderire al progetto potranno da oggi scaricare il kit su lasmaglianteada.it. Inoltre, i primi 100 che richiederanno il volume 3 de ‘Le avventure della SMAgliante Ada’ tramite il sito dedicato potranno ricevere gratuitamente a casa la versione cartacea”. Per maggiori informazioni su come adottare il progetto nelle scuole, scrivere a info@lasmaglianteada.it.