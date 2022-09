Con l’auto contro il guard rail, conducente estratto dai vigili del fuoco

Bergamo. I Vigili del Fuoco del Comando di Bergamo sono intervenuti verso le 21 di sabato 24 settembre sulla circonvallazione Plorzano, in direzione valle Brembana all’altezza del rondò Monterosso, per un incidente stradale. Un’auto è finita contro un guard rail. Nell’impatto non sono stati coinvolti altri mezzi. Il conducente, un 30enne, è stato estratto dalla auto e non avrebbe riportato ferite. Sul posto gli agenti della polizia locale per dirigere il traffico e per i rilievi di Legge, oltre ad un’ambulanza. I vigili del fuoco dopo aver estratto il conducente dall’auto hanno messo in sicurezza il fondo stradale.

© Riproduzione riservata Vuoi leggere BergamoNews senza pubblicità? Abbonati!