AlbinoLeffe, la vittoria è ancora un tabù: a Piacenza solo 2-2 di rimonta

Zanica. Cinque giornate, zero vittorie. I tre punti per l’AlbinoLeffe sono un tabù: al Garilli di Piacenza i seriani tornano con un solo punto, per quello che è il terzo pareggio di una stagione che non sembra ancora riuscire a decollare e lascia ancora la squadra di mister Giuseppe Biava nei bassifondi della classifica del Girone A di Serie C.

La trasferta Emiliana doveva essere l’occasione per trovare il primo successo, ma l’avvio shock di ripresa dopo un buon primo tempo ha fatto trovare i blucelesti sotto per 2-0 in un batter d’occhio. Così Biava si è affidato all’esperienza di Andrea Cocco, entrato al 55’ e nemmeno tre minuti dopo già decisivo.

Il suo calcio di punizione perfetto si è infilato alle spalle di tintori ridando speranza, poi il 2-2 di testa su assist di Tomaselli è valso il definitivo pareggio. Con tanto rammarico per un vittoria che poteva arrivare e invece è mancata ancora.

“Non sono contento – ha detto Biava – ma per come si era messa la partita, posso ritenermi soddisfatto della reazione della squadra. C’è rammarico perché potevamo sicuramente fare meglio ma purtroppo siamo stati un po’ imprecisi e meno belli rispetto alle altre uscite. Non abbiamo giocato bene per tutti i 90′ e questo non possiamo permettercelo. In generale ho visto una squadra che ha reagito bene alle difficoltà. Peccato perché puntavamo a tornare da Piacenza con la prima vittoria in campionato e invece, ancora una volta, siamo qui a mangiarci le mani”.

La classifica vede ora l’AlbinoLeffe a 3 punti, solo davanti al Piacenza, pari con Virtus Verona e Mantova.

PIACENZA – ALBINOLEFFE 2-2

MARCATORI: Cesarini (P) al 4’ st, aut. Milesi (P) al 9‘ st, Cocco (A) al 13’ e al 39‘ st.

PIACENZA: Tintori, Parisi, Cosenza, Masetti, Capoferri, Munari (dal 30’ st Vianni), Suljic, Nelli, Frosinini (dal 22’ st Lamesta), Rossetti (dal 30‘ st Conti), Cesarini (dal 35’ st Morra). All. Scalise (A disp.: Vivenzio, Maianti, Nava, Giacchino, Zunno, Pezzola, Palazzolo, David, Onisa).

ALBINOLEFFE: Pagno, Milesi (dal 34’ st Ntube), Marchetti, Saltarelli, Gusu, Giorgione (dal 10‘ st Cocco), Gelli F., Piccoli, Tomaselli, Zoma (dal 41’ st Brentan), Manconi. All. Biava (A disp.: Pratelli, Facchetti, Doumbia, Muzio, Cori, Rosso, Borghini, Genevier, De Felice).

ARBITRO: Djurdjevic di Trieste, coadiuvato da Nigri di Trieste, Giudice di Frosinone e Dasso di Genova.

AMMONITI: Lamesta, Parisi e Cosenza (P); Cocco (A).

RECUPERO: 1’+ 6′