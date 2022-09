Produzione di carne in laboratorio, inchiesta su RaiTre: la tv del 24 settembre

Per la prima serata in tv, sabato 24 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Arena Suzuki… 60′ 70′ 80′ e…90′”, condotto da Amadeus. Dall’Arena di Verona, tre spettacoli dedicati alla musica degli anni 60, 70, 80 e…90. Si celebreranno i decenni più felici ed iconici della musica italiana e dei grandi successi internazionali.

Su Canale5 alle 21.30 sarà la volta di “Tu si que vales”, con il suo cast formato da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi in giuria; Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare e il coeso trio composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni alla conduzione affiancati dalla giovane mascotte Giulia Stabile, ballerina che anche questa stagione fa parte del corpo di ballo dei professionisti del talent Amici.

I telespettatori si potranno divertire vedendo le performances artistiche dei concorrenti e divertirsi con la comicità burlona di Giovannino. Si esibiranno inventori, maghi, illusionisti, mentalisti, cantanti, attori, ballerini, escapologi, prestigiatori, funamboli, acrobati, comici, campioni di discipline sportive, pittori e artisti delle più svariate discipline.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata de “Indovina chi viene a cena”, il programma d’inchieste condotto da Sabrina Giannini. Il reportage di stasera sarà intitolata “La carne al bivio”. Carne vera, carne sintetica, tutela dell’ambiente, gas serra, cambiamento climatico e sicurezza alimentare. Siamo al bivio, due diverse visioni si scontrano nel momento cruciale della crisi climatica da affrontare: rendere l’allevamento intensivo meno impattante o creare carne alternativa, sia di laboratorio che con proteine vegetali?

A Indovina chi viene a cena, l’inchiesta di Sabrina Giannini analizza le start up israeliane e olandesi, ormai al varo, per produrre carne in laboratorio partendo da cellule staminali: da una sola cellula animale si possono produrre quintali di carne.

Si vedranno quindi realtà italiane in grado di competere con i grandi produttori di hamburger vegetali. Qual è la verità sul cibo simile alla carne o quello definito “artificiale”? E’ davvero greenwashing, ecologia di facciata, o è più sostenibile rispetto all’allevamento intensivo di carne e pesce? Una delle start up raccontate nell’inchiesta produce infatti salmone a base di proteine vegetali.

Infine, un cavallo di battaglia della giornalista: può un allevamento essere sostenibile se è intensivo, può un’etichetta definire un alimento prodotto nel rispetto del “benessere animale” quando le condizioni sono sostanzialmente le stesse? Ben presto vedremo le etichette “benessere animale” autorizzate dal Governo. Il primo caso al mondo di etichette “di Stato” per i prodotti di origine animale.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Lo straniero”: Hondo è ospite di un suo amico in una casa in Messico per cercare pace e tranquillità, ma non riesce a stare lontano dai guai e fa di tutto per proteggere due donne…

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Kidnap”; su Italia1 alle 21.20 “I Croods”; su La7 alle 21.15 “Sotto il segno del pericolo”; su Rai4 alle 21.20 “Cocaine – La vera storia di White Boy Rick”; su La5 alle 21.05 “Marie is on fire – Il mondo è di chi ha coraggio”; su Iris alle 20.55 “Witness – Il testimone” e su Italia2 alle 21.10 “Videodrome”.

Spazio al teatro su Rai5 dove dove alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Grazie”. Primo testo dello scrittore Daniel Pennac, pseudonimo di Daniel Pennacchioni, scritto per il teatro ed interpretato dall’attore Claudio Bisio. Un surreale monologo nel quale l’attore interpreta uno scienziato pazzo e tenero, cui viene assegnato un grande premio “per l’insieme della sua opera”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Ghost wisperer” e su Mediaset Extra alle 21.05 la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai