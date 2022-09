Ponte San Pietro: “Liti nel parcheggio e pregiudicati”, chiuso un bar per 15 giorni

Ponte San Pietro. Liti nel parcheggio, pregiudicati come avventori, mancato rispetto dell’ordinanza del sindaco sugli orari di apertura. Così i carabinieri sabato mattina hanno notificato al titolare di un bar di Ponte San Pietro un provvedimento di sospensione dell’attività per 15 giorni.

Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Bergamo su proposta dei Carabinieri i quali, negli ultimi mesi, sono intervenuti in più occasioni nei pressi del locale.

Spesso le richieste provenivano da cittadini che segnalavano musica ad alto volume fino a tarda notte e risse nel parcheggio.

I militari della stazione di Ponte San Pietro sono intervenuti diverse volte sedando le liti e riscontrando, all’interno del bar, la presenza di persone pregiudicate per reati di vario genere e in materia di stupefacenti. In alcune circostanze, invece, è stato accertato anche il mancato rispetto delle ordinanze del sindaco in relazione alla limitazione degli orari di apertura. Il bar era inoltre stato diffidato in merito all’esercizio dell’attività di spettacoli ed intrattenimento all’interno del locale, ma la diffida non è stato rispettato.

I carabinieri hanno quindi chiesto, ottenuto e notificato il provvedimento di sospensione dell’attività per due settimane.