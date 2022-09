Mortalità da tumori, Bergamo al 3° posto in Italia: inquinamento tra le cause principali

Bergamo terza provincia in Italia per tasso di mortalità dovuto ai tumori nel decennio 2009-2018. Un risultato tutt’altro che incoraggiante quello emerso da uno studio condotto da Università di Bologna, Università di Bari e Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), pubblicato in questi giorni sulla rivista accademica ‘Science of the Total Environment’, che ribadisce per l’ennesima volta come – oltre a fattori quali stile di vita e genetica – ci sia un altro elemento da tenere in considerazione: l’inquinamento.

Lo studio mostra come la mortalità per tumore sia maggiore soprattutto dove l’inquinamento ambientale è più alto. In Italia la prima provincia per tasso di mortalità da tumore è Lodi, seguita da Napoli e appunto Bergamo. Completano le prime dieci posizioni Pavia, Sondrio, Cremona, Gorizia, Caserta, Brescia e Piacenza.