Infortunato in casa, intubato al 5° piano portato a terra con l’autoscala dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti alle 19.30 di sabato 24 settembre per soccorrere un 49enne in via Giovanni Carnovali in città. L’uomo si era infortunato in casa, era intubato e non si riusciva a trasportarlo.

I vigili del fuoco sono intervenuti con l’ausilio dell’autoscala, hanno trasportato il 49enne dal quinto piano fino a terra dove è stata affidata alle cure mediche e portato in codice rosso al Papa Giovanni.