Incidente in pista con la moto da enduro: ferito giovane di 21 anni

Ponte Nossa. Un motociclista di 21 anni è rimasto ferito mentre con la sua moto percorreva la pista enduro di Ponte Nossa.

Non c’era nessuna gara in corso, ma la pista di via Ernesto De Angeli era aperta per gli appassionati. Intorno alle 15.10 di sabato pomeriggio il giovane stava provando il percorso quando è caduto riportando diversi traumi.

Subito è stato soccorso ed è stato lanciato l’allarme al 112. Sul posto è arrivata un’ambulanza ma, considerate le condizioni del 21enne, è interventuo anche l’elicottero che ha trasportato il ragazzo all’ospedale in codice giallo.