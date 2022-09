Giovani e forti: l’Atalanta vola sulle ali dell’entusiasmo (e della lungimiranza)

L’Atalanta resiste in vetta alla classifica di Serie A (anche se condivisa con il Napoli, ma dettagli) grazie alla storica vittoria all’Olimpico contro la Roma, dove Gasperini ancora una volta ha dimostrato di avere un gruppo di gladiatori, ma soprattutto di giovani virgulti pronti ad esplodere, come ormai consuetudine sotto la sua guida.

GIORGIO SCALVINI, IL CALCIATORE MODERNO DEL GASP

Il pigmalione Gasp lo aveva detto già inizio stagione “Scalvini è un potenziale crack”, e il gol siglato con quel piattone da centrocampista navigato conferma la premonizione del tecnico di Grugliasco. Ma non solo.

Il classe 2003 di Chiari ha la particolarità di non avere un ruolo specifico (partirebbe come difensore, ma si sta spostando in mediana) e quindi di essere malleabile a immagine e somiglianza del prototipo di giocatore voluto da Gasperini.

Un gigante di 1.94 ma coi piedi educati non si trova tutti i giorni (soprattutto in Italia), ma ancora una volta il settore giovanile nerazzurro ha ribadito la propria supremazia in tema di lungimiranza, scovandolo dalle giovanili del Chiari all’età di 12 e trasformandolo in questi 6 anni nell’ennesimo giocatore del futuro.

22 presenze e 2 gol in Serie A per un quasi 19enne che ancora non sa quale sia il suo ruolo nella Dea è un dato eloquente e ci conferma come nel calcio moderno i ruoli passino, ma il talento invece resti e debba essere messo a disposizione per la squadra con sacrificio, grinta e passione, e alla fine la crescita non potrà che essere esponenziale. Un’equazione che questa volta il C.T della Nazionale non ha fatto, ma il tempo è dalla parte del “piccolo” Giorgio.

GIORGIO E I SUOI FRATELLI: IL FUTURO DELLA DEA NELLE VOSTRE MANI

Per fortuna Scalvini non rappresenta l’eccezione, ma la regola generale nonché filosofia centenaria dell’Atalanta: “Prima di tutto valorizzare i giovani”.

Una valorizzazione che negli ultimi anni con Gasp è stata soprattutto economica dato che ha permesso alla società di incassare milioni di euro in plusvalenze da record, ma quella che ai tifosi interessa di più è la valorizzazione del talento dei giovani nerazzurri.

Già perché la Dea vola in alto in campionato e al momento resta in vetta grazie non solo alla qualità, quantità e arguzia tattica del mago Gasp, ma grazie anche alla spensieratezza dei suoi giovani, che siano o meno della cantera orobica poco importa perché il risultato non cambia.

Paradossalmente la mancata qualificazione alle coppe europee ha permesso alla Dea di continuare a puntare sui giovani come ben ha insegnato l’esperienza del buon Sartori, senza prefissarsi obiettivi o ambizioni particolari, ma semplicemente tornando a giocare per divertire, divertirsi e sognare ancor più in grande, lacuna psicologica che forse ha influito e non poco nella seconda metà della passata stagione.

Nonostante la prima emergenza di stagione con le assenze di Palomino e Djimisti, e tenendo conto delle uscite illustri come quelle di Pessina e Freuler, la squadra ha dimostrato di esser unita, coesa e ben agguerrita in tutti i reparti, dove ovviamente non possono che spiccare come pepite d’oro sul letto del fiume i nuovi volti giovani.

Partiamo dalla difesa: Gasp ha dovuto fare di necessità virtù schierando subito da titolare Caleb Okoli, fino alla scorsa stagione in prestito alla Cremonese, ma il nostro canterano ha fin da subito di mostrato il suo valore con prestazioni non magari paragonabili al Cannavaro del 2006, ma di tutto rispetto.

Alcune imperfezioni ed errori concettuali rimangono, ma come direbbe De Gregori “Il ragazzo si farà”, e su questo non ci sono dubbi.

Come abbiamo detto, la Dea vola sulle ali dell’entusiasmo, letteralmente. La partenza di Gosens, gli acciacchi di Zappacosta e l’incostanza di Maehle hanno permesso a Soppy di prendersi con grande autorità la fascia sinistra.

Arrivato per circa 10 milioni dall’Udinese, il classe 2002 ha già mostrato forza, velocità e intraprendenza su quella parte laterale del rettangolo verde, un dinamismo che non vedevamo dai tempi del tedesco ora all’Inter, ma Brandon rispetto ai suoi predecessori ha già lasciato il segno con ben 2 assist in 5 match.

Un investimento voluto da Gasperini e che non a caso sta rendendo già aldilà delle aspettative iniziali.

A proposito di attese, c’erano 17 milioni di motivi per aspettarsi sprazzi di talento e maturità dal giovane Rasmus Holjund, danese classe 2003 arrivato dallo Sturm Graz con le stimmate del nuovo Cornelius per via della sua somiglianza fisica con dell’ex atalantino: alto 1.91, mancino e primi passi mossi nel Copenaghen, ma i paragoni si fermano qui.

Si gioca invece sulla somiglianza con il fenomeno Haaland, il crack norvegese di tre anni più grande che ha già scolpito il suo nome tra le stelle e nella storia del calcio moderno, ma ovviamente anche qui i paragoni tra i due sono improponibili.

Più accettabili e alquanto oggettivi sono i dati che ci danno comunque la prova della bontà dell’operazione fatta in estate: 4 partite 1 gol e un assist, non banale quest’ultimo per il gol vittoria di Scalvini che ha fatto sbancare l’Olimpico, come veri gladiatori, perché per loro la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare.

Quello che sta facendo appunto la Dea, e che non ha intenzione di smettere se poi a sorreggerla ci sono giovani così forti e consapevoli di poter già mettere la firma sull’ennesimo capitolo della storia nerazzurra.