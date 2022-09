“Festa in strada”, a Valtesse giochi, laboratori e divertimento

Bergamo. Sabato 24 settembre torna la “Festa in Strada” di Valtesse a Bergamo. L’iniziativa, giunta alla 15esima edizione, anche quest’anno coinvolgerà tutte le realtà, le associazioni e le agenzie educative che partecipano attivamente alla rete di quartiere “i colori della Morla”. Ognuna di loro avrà l’opportunità di presentarsi alla cittadinanza animando l’intero pomeriggio con giochi, attività sportive, laboratori, momenti musicali e teatrali.

La festa si svolgerà dalle 14:30 alle 18:00 al Parco degli Scout e lungo il tratto di via Solari fronte al parco che, con l’occasione, sarà chiuso al traffico.

In programma anche l’inaugurazione della panchina dei ricordi, lo spettacolo Lupus in Fabula a cura dei PensAttori (ore 16:00) e un’esibizione musicale di BandaLarga (ore 17:15).

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.