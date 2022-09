Covid, da Remuzzi all’Ats: “Prenotatevi e ricevete la 4ª dose di vaccino”

Bergamo. Una circolare del Ministero della Salute diramata nel pomeriggio di venerdì 23 settembre è chiara: la quarta dose verrà estesa – “su richiesta” – a tutte le persone con almeno 12 anni.

I vaccini bivalenti – aggiornati a Omicron 1, Omicron 4 e 5 – “potranno essere resi disponibili su richiesta dell’interessato come seconda dose di richiamo – ovvero la quarta dose – per la vaccinazione dei soggetti di almeno 12 anni di età che abbiano già ricevuto la prima dose di richiamo da almeno 120 giorni”. È appunto un allargamento della platea, perché finora il “second booster” era riservato a over 60, over 12 “fragili”, donne in gravidanza, immunocompromessi e operatori sanitari; sempre la stessa circolare introduce la quinta dose per gli immunocompressi (per esempio chi ha ricevuto un trapianto o è in attesa).

L’APPELLO DI ATS BERGAMO

“Mi associo all’appello a vaccinarsi, lanciato nella Casa di Comunità di Gazzaniga dal Professor Remuzzi, esortando i destinatari della quarta dose a prenotarsi e a ricevere il vaccino”. È l’invito che Massimo Giupponi, Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, rivolge ai cittadini bergamaschi, sollecitandoli ad aderire alla campagna vaccinale in corso.

La campagna vaccinale si rivolge agli over 60, alle persone con più di 12 anni ad elevata fragilità, ai cittadini trapiantati e immunocompromessi e agli operatori sanitari e delle RSA.

Il professor Giuseppe Remuzzi, nel suo intervento, ha anche ricordato l’efficacia del vaccino contro il COVID- 19 e gli importanti vantaggi per la collettività dati dall’aver compiuto il ciclo vaccinale completo.

LE MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

collegandosi al sito, di Regione Lombardia, https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ ;

; chiamando il call center gratuito di Regione Lombardia al numero 800 894 545 ;

nei Postamat , gli sportelli automatici di Poste della Lombardia, utilizzando la Tessera Sanitaria e premendo il tasto 6 per accedere al servizio;

, gli sportelli automatici di Poste della Lombardia, utilizzando la Tessera Sanitaria e premendo il tasto 6 per accedere al servizio; tramite il portalettere ufficiale di Poste Italiane sul territorio di Regione Lombardia, a titolo gratuito.