Cinquanta acquerelli in mostra alla Sala Manzù fino al 25 settembre

Bergamo. Ultimo weekend per visitare la 17esima edizione della mostra concorso di pittura ad acquerello indetta dal circolo Greppi e patrocinata dalla famiglia Agnoletto.

Il tema di quest’anno evoca l’idea di rinascita, nel segno di quella spinta vitale che, dopo ogni cesura, dopo ogni passaggio drammatico – e in questi tre anni di ferite ne abbiamo dovute ricucire assai – scandisce la ripresa biologica e psichica della vita e del suo ciclo di risveglio e di palingenesi.

Affrontare un tema dai risvolti così complessi e dalle risonanze così profonde con la levità dell’acquerello è stato per gli artisti del territorio una sfida non da poco. Più di quaranta autori hanno proposto le loro opere che sono oggi esposte negli spazi della Sala Manzù in Passaggio Sora.

La selezione delle carte ben illustra l’estro con cui il tema è stato affrontato, nelle infinite declinazioni di scorci naturalistici, vedute d’orizzonte, simboli e correlativi oggettivi della rinascita, ritratti di fresca espressività, posture d’intimo raccoglimento, primi piani di psichica introspezione, flash di infantile esuberanza, vibranti astrazioni di luce e colore… Il tutto trattato nei pigmenti finemente macinati e diluiti dell’acquerello, con la libertà e i vincoli di una tecnica che non lascia margini di ripensamento. Colpisce la duttilità con cui alcuni artisti hanno declinato gli strumenti del mestiere, ora con vigorose soluzioni quasi segniche ora con ipnotiche dissolvenze monocrome.

Si tratta di una mostra che mette al centro il linguaggio dei colori e che, nella varietà qualitativa delle proposte, riserva più di una sorpresa in termini di immediatezza comunicativa e di intensità espressiva.

La giuria, presieduta dalla critica d’arte Sandra Nava, ha assegnato il primo premio a Elena Gianni per l’acquerello “Rinascere come un nido a primavera” che “offre con delicata poesia un saggio di levità e speranza”, mentre il secondo premio è andato ad Arianna Spagnoli col suo “Scorcio di fine inverno” che “nel più classico, elegante tocco da un certo realismo lombardo” pone al centro l’albero “della vita e della possibilità”. Di interesse più introspettivo il terzo premio ex aequo, attribuito ad Enrica Cavalli per l’opera di suggestione corrusca “in cammino verso la luce” e a Gabriella Lomboni “Rinascita dopo la depressione” per il “deciso neorealistico segno di forte impatto espressivo”.

Sono state inoltre segnalate le opere degli artisti Enrica Andreoni, Gabriella Buzzacchi, Renata Del Gizzo, Luigi Fiordalisi, Antonio Giaquinto, Raffaella Sacchetto, Alessandra Scotti, Francesca Sisti, Maria Palma Zanni.

Da sempre organizzata dal Circolo Greppi , la mostra concorso “Michele Agnoletto” è stata scorporata nel 2004 dalla mostra di pittura e scultura “Don Angelo Foppa” proprio per dare maggiore visibilità alla particolare forma d’arte dell’acquerello.

L’esposizione, allestita col patrocinio di Comune e Provincia di Bergamo, è aperta da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 18.30, mentre sabato e domenica dalle 10 alle 12, dalle 15.30 alle 18.30.