Amazon a Chiuduno, lavori in dirittura d’arrivo

Chiuduno. Avanzano i lavori per il nuovo polo logistico di Amazon a Chiuduno, il terzo in Bergamasca dopo quelli di Casirate d’Adda e Cividate Al Piano.

Dal colosso dell’e-commerce nulla trapela sull’evoluzione del cantiere, che secondo le indicazioni dell’impresa costruttrice dovrebbe terminare entro fine ottobre, conferma il sindaco di Chiuduno Piermauro Nembrini, ricordando i 250mila euro incassati dal Comune tra oneri di urbanizzazione e standard di qualità, il “corposo piano di mitigazione ambientale” presentato dall’azienda e le circa 450 assunzioni promesse: “Centocinquanta posti per i dipendenti in azienda e trecento per gli autotrasportatori”, spiega il primo cittadino.

L’ennesimo polo logistico, da 6.550 metri quadrati – più contenuto nelle dimensioni rispetto ai centri Amazon della Bassa – sorgerà lungo la strada provinciale 91, nell’area industriale del paese. Nel percorso del trasporto dei pacchi rientra nella fase nota come “ultimo miglio”, in inglese “last mile”. Un termine che nel settore logistico si riferisce all’effettiva consegna dell’oggetto al cliente, che sia direttamente al domicilio o nei punti vendita. Significa che a Chiuduno saranno smistati i pacchi per essere poi consegnati ai clienti.

Se il cantiere è in dirittura d’arrivo, ancora nulla filtra sulla possibile data d’inaugurazione e nemmeno sulle selezioni del personale. Dando una veloce occhiata su LinkedIn – il social network del mondo del lavoro – risultano una dozzina di posizioni aperte, ma nei centri Amazon di Casirate d’Adda e Cividate al Piano.