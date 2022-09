Serina, chiuso un tratto della provinciale per lavori di asfaltatura

Uniacque Spa comunica che sono programmati lavori di asfaltatura lungo la SP 27, nel tratto dalla località Rosolo al bivio con via Ciarèl, nel tratto interessato dai recenti lavori di posa del terzo lotto del collettore fognario della val Serina.

Al fine di consentire l’intervento, sarà effettuata una chiusura straordinaria della strada provinciale 27 a partire dalle 7:30 di lunedì 26 settembre e fino alle 12 di sabato 1 ottobre, salvo imprevisti e comunque fino a conclusione dei lavori. Le opere di ripristino del manto stradale secondo le prescrizioni impartite dalla Provincia di Bergamo impediscono il transito di qualsiasi mezzo nel tratto interessato dai lavori.

Durante il periodo di chiusura della strada, sarà possibile effettuare l’accesso al Comune di Serina tramite strada comunale da via Divisione Julia; per i soli mezzi pesanti di lunghezza maggiori di 10 metri il percorso alternativo prevede il passaggio da Costa Serina lungo la SP 30 e la SP 31.

L’intervento potrà subire dilatazioni temporali in caso di maltempo.

Per eventuali informazioni è possibile contattare Uniacque attraverso il numero verde 800.26 95 95