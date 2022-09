Koopmeiners, che botta: colpo alla testa in nazionale, sostituito dopo 5 minuti

Bergamo. Dalla Polonia arrivano pessime notizie per l’Atalanta: la partita di Teun Koopmeiners, impegnato con la nazionale olandese a Varsavia in Nations League, è durata appena 49 secondi. Il centrocampista classe 1998 è stato sfortunato protagonista di un contrasto aereo con Linetty nel quale ha avuto la peggio, prendendo una forte botta in testa.

Il mediano nerazzurro è ricaduto a terra allarmando i compagni, che hanno immediatamente chiesto l’ingresso in campo della barella. I soccorsi si sono prolungati fino al 5’, quando poi Koopmeiners è stato trasportato fuori dal campo e sostituito, con le mani sul volto ma comunque pienamente cosciente.

Nel post gara il Ct Louis van Gaal ha fornito rassicurazioni riguardo lo stato di salute del 24enne: “Ovviamente c’è ancora una esame da fare, ma ho capito che si sentiva già un po’ meglio. Lo abbiamo tolto perché non abbiamo voluto correre rischi”. Anche il capitano Virgil van Dijk ha sottolineato come “mi hanno detto che Teun sta bene”.

Probabile che sia un trauma cranico piuttosto forte, con la speranza che non ci siano altre fratture e che si eviti un Musso bis. Saranno ovviamente gli esami a dare risposte più certe.

L’Atalanta rimane in attesa, anche di conoscere la situazione legata a Merih Demiral, che non ha preso parte alla partita della sua Turchia contro Lussemburgo per problemi fisici. Il Ct Stefan Kuntz ha annunciato che “Merih si è infortunato alla vigilia della partita”. Anche questo fronte andrà monitorato.