Fermati perché trainano monopattino con lo scooter, nella sella i carabinieri trovano droga

Cologno al Serio. Un uomo e una donna, in fuga in sella a uno scooter, sono stati fermati a Cologno al Serio poco dopo mezzogiorno. I due hanno subito destato parecchia attenzione: non solo per l’alta velocità, ma anche perché trainava un monopattino rendendosi ulteriormente pericolosi per la circolazione.

I carabinieri di Urgnano e Treviglio si sono messi presto all’inseguimento, durato diversi minuti, fino a quando i fuggitivi, con al seguito ben quattro automobili dei militari, hanno imboccato una via a fondo chiuso all’altezza dell’incrocio tra via San Carlo e via Ferruccio Parri.

Fine della corsa: raggiunti dalle forze dell’ordine, i due sono stati bloccati e perquisiti, prima di essere caricati sulle autovetture. Ma non è tutto: sotto la sella dello scooter è stata anche trovata della sostanza stupefacente.