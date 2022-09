Fastidio muscolare, Demiral lascia il ritiro della Turchia: ritorna a Bergamo

Bergamo. Merih Demiral nella serata di giovedì ha guardato dalla tribuna i suoi compagni della Turchia pareggiare 3-3 in Nations League contro il Lussemburgo. Nel post gara il Ct Stefan Kuntz ha annunciato che il classe 1998 non ha preso parte al match per problemi fisici rimediati alla vigilia: “Sentiva dolore” è stata la sua spiegazione.

Il difensore dell’Atalanta ha accusato un fastidio muscolare alla vigilia della sfida, quando Kuntz aveva dichiarato che “non sono un medico, ma posso dire che oggi si allenerà con noi”. Le condizioni però sono cambiate.

Per questo motivo nella mattinata di venerdì Demiral ha lasciato il ritiro della Turchia per far immediatamente ritorno a Bergamo, saltando così la lunga trasferta che avrebbe affrontato domenica nelle Isole Far Oer, nel mare dl Nord.

La sua presenza per la sfida contro la Fiorentina di domenica 2 ottobre alle 18 al momento non sembra comunque a rischio.

Al contrario di Demiral, invece, non farà rientro a Bergamo Teun Koopmeiners, che dovrebbe restare con la nazionale olandese dopo che i controlli seguenti alla botta alla testa rimediata con la Polonia hanno dato esito negativo.

Resterà da valutare un suo impiego nella sfida di domenica contro il Belgio, mentre Gasperini dovrebbe regolarmente averlo a disposizione per il match del 2 ottobre contro la Fiorentina.