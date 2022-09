Dott. Giorgio Toffanetti, come funziona l’intervento di addominoplastica?

L’addominoplastica: l’intervento per rimodellare l’addome di uomini e donne

Ogni qualvolta ci si trovi in una situazione di eccesso di tessuto adiposo a livello dell’addome e dei fianchi, sia per gli uomini che per le donne l’addominoplastica rappresenta l’intervento di chirurgia ideale per ritrovare la forma desiderata.

Le cause che portano ad un addome un po’ sformato possono essere diverse. Per alcune donne è la conseguenza di una o più gravidanze che lasciano delle pieghe sotto ombelicali, anche in seguito a tagli cesarei.

Il altri casi siamo di fronte all’effetto collaterale di diete, anche equilibrate, ma che a seguito di un’importante perdita di peso, magari in poco tempo, lasciano pieghe addominali davvero poco gradevoli. Ecco perché l’addominoplastica diventa la soluzione per tutti coloro che si ritrovano con un accumulo di tessuto adiposo a livello dell’addome e sui fianchi e che non riescono ad eliminare con diete o attività sportiva.

Come funziona l’intervento di addominoplastica?

Innanzitutto ci tengo a sottolineare che l’intervento deve essere eseguito in sala operatoria da chirurghi plastici professionisti.

L’operazione di addominoplastica consiste nella rimozione di una cosiddetta losanga cutanea, ovvero un pezzo di cute che parte dai fianchi fino a sopra l’ombelico.

Al termine dell’intervento vengono dati dei punti e alla fine resterà una cicatrice

simile a quella di un taglio cesareo, facilmente occultabile con uno slip o un costume.

Per affrontare l’intervento, che a seconda dei casi può durare dalle due alle tre ore circa, il paziente viene sottoposto ad una sedazione profonda o anestesia generale: al termine sarà necessaria una degenza di almeno una notte, in modo da tenere sotto controllo il paziente per le ventiquattro ore successive.

Verificato che tutto sia andato regolarmente, il paziente viene dimesso con alcuni drenaggi che verranno rimossi dopo qualche giorno. Quindi può riprendere la propria attività lavorativa già dopo una settimana e quella sportiva, se poco intensa, dopo un mese circa.

Via le smagliature con l’addominoplastica!

Un altro effetto positivo di questo intervento sta nel fatto che, quando una donna decide di sottoporsi all’addominoplastica per un eccesso di adipe, laddove fossero già presenti vengono rimosse anche le eventuali smagliature.

Tuttavia, e a scanso di equivoci, ci tengo a precisare che questo non è un intervento per la rimozione delle sole smagliature.

Dott. Giorgio Toffanetti, ci fa qualche esempio di interventi di addominoplastica?

Certo! Il primo caso di cui voglio parlarvi è quello di Francesca, una mamma di 32 anni che, dopo due gravidanze per le quali ha dovuto subire due tagli cesarei, si è ritrovata con quello che viene definito un “grembiule cutaneo”. Praticamente un eccesso di cute al di sotto dell’ombelico che le creava un certo disagio soprattutto nell’indossare i costumi da bagno. L’intervento di addominoplastica a cui l’abbiamo sottoposta nella nostra clinica di Bergamo, ha avuto un ottimo risultato e Francesca ha ripreso ad indossare con disinvoltura il suo bikini preferito.

L’altro caso che ricordo con piacere è quello di Marco, un uomo di 52 anni, che grazie ad una dieta, seppur equilibrata, aveva perso più di venticinque chili. Questo forte dimagrimento gli aveva lasciato delle pieghe cutanee sotto addominali visibili anche con gli abiti invernali e che viveva con parecchio disagio, soprattutto dopo gli sforzi fatti per tornare al peso forma desiderato! Anche in questo caso i nostri chirurghi plastici hanno sottoposto Marco ad un intervento di addominoplastica, perfettamente riuscito e grazie al quale il paziente ha potuto ritrovare il sorriso.

Cosa sapere prima di affrontare un intervento di addominoplastica

Come tutti gli interventi di questo genere, anche chi vuole sottoporsi all’addominoplastica deve essere sicuro di rivolgersi ad uno specialista in chirurgia plastica e quindi in una struttura idonea e autorizzata, ovvero una vera e propria casa di cura che abbia l’autorizzazione sia per le sale operatorie che per la degenza notturna.

Guai a pensare di affrontare questo intervento in ambulatorio o semplice day hospital.

Vuoi saperne di più?

Scrivimi su info@giorgiotoffanetti.it oppure chiamami allo 035.0590107 per raccontarmi le tue esigenze e, se vorrai, fissare una visita con uno dei chirurghi plastici del mio staff.