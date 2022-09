Da Bergamo al Csm: Maria Luisa Mazzola eletta con il maggior numero di voti

Il giudice di Bergamo Maria Luisa Mazzola è stata la più votata alle elezioni per il Consiglio Superiore della Magistratura staccando di gran lunga la seconda

Le più votate sono risultate proprio Mazzola, gip/gup di Bergamo, candidata con Magistratura Indipendente che ha ottenuto 558 preferenze, e Mariafrancesca Abenavoli, giudice a Torino, candidata con Area (182) nel primo collegio riservato alla magistratura giudicante.

In tutto sono 13 i togati che devono essere eletti in rappresentanza dei giudici. L’esito dei nuovi collegi non interferisce su questo risultato, quindi il giudice Mazzola entrerà a far parte del Csm.

Un incarico prestigioso, nell’organo di governo della magistratura che gestisce tutto ciò che riguarda i percorsi di carriera di giudici e sostituti procuratori: i concorsi per l’immissione in ruolo, le procedure di assegnazione e trasferimento, gli avanzamenti di carriera, la cessazione del servizio e gli aspetti disciplinari relativi ai magistrati.