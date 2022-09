Boltiere: alle porte il weekend di Sant’Aurelia

Nel fine settimana si entrerà a Boltiere nel weekend di Sant’Aurelia, la celebrazione religiosa che come ogni anno è in programma la quarta domenica del mese.

Dopo la folta partecipazione sabato scorso 17 settembre al decimo anniversario del Gruppo Alpini Boltiere, e alla successiva Notte Bianca, per questo fine settimana sono previsti altri appuntamenti.

Già da qualche mercoledì 21, è attivo il Luna Park presso il piazzale del mercato. Per questo motivo sabato 24 settembre il mercato settimanale sarà infatti spostato in Via Toti. Da venerdì a domenica nel salone dell’asilo è ancora presente la Pesca di Beneficienza organizzata dalla Parrocchia. Per venerdì e sabato l’apertura è prevista alle ore 20, mentre domenica la pesca sarà aperta tutto il giorno.

Sabato 24 settembre alle ore 21 è previsto nel Piazzale del Volontariato, di fianco al Municipio, il concerto di Sant’Aurelia del Corpo Musicale San Giorgio di Boltiere, in occasione del quale ci sarà anche l’inaugurazione delle targa commemorativa per le vittime del Covid19, realizzata dall’amministrazione comunale.

Domenica sarà invece il giorno di Sant’Aurelia, con le bancherelle previste per tutto il giorno in Via Toti. Scelta costretta a causa delle concomitanza con le elezioni politiche, e la necessità, quindi, di lasciare libero accesso sia al seggio elettorale sia al palazzo comunale.

La mattina di domenica 25 alle ore 11:30, come da alcuni anni a questa parte, sarà caratterizzata dalla Nascita Sociale dei diciottenni boltieresi. Un momento di partecipazione importante che segna in modo simbolico l’ingresso di ragazze e ragazzi nella vita della comunità. L’amministrazione ha deciso per questa iniziativa di omaggiare i presenti con una copia della costituzione, una bandiera italiana e un segnalibro appositamente realizzato per l’occasione del Gruppo Artistico Boltierese.

La Croce Bianca di Boltiere organizza, presso la propria sede, un open day dedicato a tutta la popolazione per far conoscere la propria attività.

Alle ore 17:00 sono previste le celebrazioni religiose, presso la Chiesa Parrocchiale, con la Santa Messa e la successiva Processione di Sant’Aurelia.

La concomitanza che le elezioni politiche ha richiesto la necessità di lasciare libero accesso sia al seggio che al municipio, per questo l’amministrazione comunale ha deciso di chiudure al traffico solamente Via Toti. Si ricorda, infine, che i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23 di domenica, e che è raccomandato recarsi al seggio con mascherina chirurgica.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE