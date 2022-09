“Basta mi sono rott_”: perchè i giovani devono andare a votare

“Facciamo sentire la nostra voce e andiamo a votare”: la campagna social di Visionary per le elezioni politiche del 25 settembre.

Saranno più di 10 milioni i giovani che potranno andare a votare, per la prima volta anche per il Senato per gli under-25, domenica 25 settembre. Eppure il rischio di astensionismo in questa fascia d’età è molto alto. Per questo motivo Visionary, il movimento presente a Bergamo e in altre 11 città italiane ha ideato una campagna social per invitare tutti i giovani a recarsi alle urne per far sentire la propria voce.

La campagna si chiama “Basta mi sono rott_” e spiega con video divertenti ma anche tanti dati perché sia importante esprimere la propria opinione in questa occasione. Il presidente del movimento, Luigi Secondo, racconta – ai microfoni di “Bergamo Futura”, il podcast di Visionary Bergamo e Bergamo News – com’è nata l’idea di questa campagna e quale può essere il futuro della comunicazione di temi politici tra Instagram, Tik Tok e le classiche iniziative sul campo.

© Riproduzione riservata Vuoi leggere BergamoNews senza pubblicità? Abbonati!