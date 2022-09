Siad Mi ha firmato un accordo quadro con Nel per la fornitura di compressori ad idrogeno

Siad Macchine Impianti, leader nella progettazione e realizzazione di compressori idrogeno, con migliaia di unità installate in tutto il mondo, ha firmato un accordo quadro con Nel per la fornitura di compressori a idrogeno a supporto degli elettrolizzatori prodotti dalla società norvegese.

“Siamo molto soddisfatti di avere sottoscritto questo accordo -ha dichiarato Fabio Margheritti, Business Development Manager di SIAD Macchine Impianti-. È molto importante fornire ai nostri clienti delle soluzioni competitive in termini di TCO (Total Cost od Ownership): attraverso questo frame agreement abbiamo raggiunto tale obiettivo, ancora più significativo nell’ambito dell’applicazione del green hydrogen”.

Nel è leader mondiale nello sviluppo di apparecchiature legate ad idrogeno verde quali elettrolizzatori e stazioni di rifornimento, che contribuisce alla transizione dell’industria verso l’impiego di idrogeno verde come vettore energetico.

“L’accordo con SIAD MI – ha affermato Mauro Acquati, Supply Chain Director di Nel- è un passo importante per consentire a Nel di realizzare elettrolizzatori ancora più competitivi per la produzione di idrogeno verde compresso”.

Grazie alla casa madre SIAD, che produce e distribuisce gas tecnici da quasi un secolo, ed alla sua esperienza diretta con migliaia di clienti in tutti i continenti del mondo, SIAD MI dispone di un know-how specifico e ad elevato livello tecnologico per la compressione di idrogeno, in particolare idrogeno verde.

Caratterizzata da un forte approccio green, attraverso la fornitura di soluzioni innovative e a ridotto impatto ambientale, SIAD MI si è rivelata il partner ideale per questa collaborazione: le sue soluzioni efficienti, affidabili e sicure consentiranno, tra le altre cose, di raggiungere il target di NEL di rendere l’idrogeno verde economicamente più competitivo rispetto all’idrogeno grigio.

“Rispetto all’emergenza climatica globale – ha sottolineato Mauro Acquati, Compressors Division Sales Manager di SIAD Macchine Impianti-, questo accordo dimostra l’impegno di SIAD MI insieme ai propri partner verso la decarbonizzazione, nel passaggio da fonti tradizionali di approvvigionamento energetico, come il carbone e i combustibili fossili, a fonti di energia rinnovabili”.

Il primo passo di questa collaborazione di successo si è concretizzato in una primo ordine comprensivo di: 2 compressori per wet hydrogen (modello HMS4-4) ed 1 compressore ossigeno (modello MS3-3), ambito in cui SIAD MI è leader mondiale, installati presso un impianto da 20 MW, situato in Svezia.

NEL e SIAD MI coopereranno in maniera sinergica e proficua, unite dal comune obiettivo di fornire soluzioni efficienti volte alla produzione di idrogeno verde, verso un futuro sempre più sostenibile.