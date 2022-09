Rissa tra una famiglia di sinti, panico in strada a Chiuduno: 4 denunciati

Chiuduno. Un inseguimento, due auto che si spronano ed escono di strada. E poi urla, bastoni, coltelli e forse anche una pistola. Una violenta rissa si è verificata nella mattina di giovedì 22 settembre a Chiuduno ed ha seminato il panico tra i passanti. Si tratta di un regolamento di conti tra una famiglia di sinti, degenerato in strada in via Kennedy.

Coivolte due veicoli e 4 persone appartenenti alla stessa famiglia. Le due auto sono arrivate nei pressi della pompa di benzina a forte velocità, poi si sono speronate: una delle due auto è finita fuori strada centrando uno dei paletti esterni del distributore, l’altra ha schivato la stazione di servizio ed ha concluso la sua marcia a poche decine di metri.

I clienti e i titolari sono fuggiti spaventati e si sono rifugiati all’interno degli uffici dell’attività, mentre i litiganti hanno inziato ad urlare e minacciarsi per la strada. Chi ha assistito alla scena ha visto spuntare le armi.

Subito è stato lanciato l’allrme al 112 e sul posto sono arrivate sei pattuglie dei carabinieri di Grumello del Monte che stanno procedendo insieme i colleghi di Calcinate, Sarnico e Trescore e il nucleo operativo radiomobile di Bergamo con la polizia locale di Chiuduno in supporto.

All’esterno del distributore è stato ritrovato un coltello, ma sembra che i quattro fossero armati anche di bastoni. Gli inquirenti hanno sequestrato le armi e raccolto le testimonianze di chi si trovava, suo malgrado, sulla scena della rissa e quelle dei quattro coinvolti, per determinarne le responsabilità. Quattro sinti residenti a Trescore e Gorlago sono stati denunciati per danneggiamento, porto d’armi e minaccia aggravata. Uno dei denunciati era stato coinvolto nella sparatoria di Trexcore nell’agosto del 2017.

Sul posto anche il sindaco di Chiuduno Piermauro Nembrini.