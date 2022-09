Operazione antibracconaggio: 7 denunciati, sequestrati 296 uccelli di specie protette

Bergamo. Operazione antibracconaggio nelle valli bergamasche e bresciane.

L’hanno chiamata “Balia nera” ed è stata portata a termine dagli uomini del Reparto operativo – Sezione operativa antibracconaggio e Reati in danno degli animali del Raggruppamento carabinieri CITES, con il supporto del Nucleo carabinieri Cites di Bergamo e la collaborazione delle Associazioni Cabs e Lipu.

I territori posti sotto attenzione, per la propria posizione geografica, sono uno snodo fondamentale lungo le rotte migratorie dei piccoli passeriformi, che si spostano dalle aree di nidificazione dell’Europa settentrionale verso

quelle di “svernamento” del bacino del Mediterraneo e del continente africano, costituendo una ricchezza inestimabile in termini di biodiversità.

Una concentrazione imponente di uccelli che, stremati dalle lunghe distanze percorse, sono particolarmente vulnerabili, in particolare sui valichi montani che costituiscono un “collo di bottiglia” per la migrazione, diventando oggetto di intenso bracconaggio, con gravi ripercussioni sui sistemi ecologici.

Si tratta di specie protette e particolarmente protette dalle leggi nazionali e da convenzioni internazionali poiché fortemente minacciate.

I controlli dei Carabinieri Forestali hanno portato al deferimento alla Procura della Repubblica di 7 persone per presunte violazioni in materia di maltrattamento animali, attività venatoria, armi e contraffazione di sigilli di Stato, al sequestro di 204 esemplari morti e 92 esemplari vivi di fauna protetta e particolarmente protetta, tra cui balie nere, pettirossi, scriccioli, passere scopaiole, frosoni, verdoni e fringuelli, 241 mezzi di caccia non consentiti (219 trappole “sep”, 14 reti per uccellagione, 8 “prodine”), una pinza ed un punteruolo per la manomissione e la contraffazione

degli anelli identificativi inamovibili (sigilli di Stato), un fucile e 253 cartucce a munizione spezzata non custoditi, un richiamo acustico a funzionamento elettromagnetico.

L’avifauna viva sequestrata è stata affidata al centro di recupero animali selvatici “Oasi Wwf Valpredina” di Bergamo per il successivo rilascio in natura a seguito della completa riabilitazione al volo.