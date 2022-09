Moltrasio (Azione): “La mia candidatura ha il sapore e il valore della restituzione”

Bergamo. Una candidatura che ha tutto il sapore della restituzione. E chissà se, dopo che gliel’hanno chiesto, ha pensato bene di pescare dalla sua libreria, ricca di volumi che spaziano dall’economia, la sua materia, alla letteratura, agli scritti che raccontano la storia e l’evoluzione di Israele, fino ad arrivare alla filosofia, per trovare spunti di riflessione o per interrogarsi sui dettami di questo nuovo cammino che ha intrapreso. La sua scelta di avventurarsi in questa avventura chiamata politica, è arrivata in un momento storico particolarmente difficile, anche dal punto di vista personale, dove “amareggiato per certi fatti che la vita mi ha propinato, ho deciso di abbandonare l’isolamento che volutamente mi ero imposto, per rimettermi in gioco – racconta-. Dalla vita ho avuto molto quindi ho pensato che la possibilità che mi veniva offerta era un modo poter restituire quanto di buono la vita mi aveva regato in termini di conoscenza, il frutto delle esperienze che avevo maturato negli anni”.

Del resto il suo background la dice lunga, il suo è curriculum parla da solo: imprenditore di un’azienda di Chignolo d’Isola, ex presidente di Confindustria Bergamo, capo della Clinica Castelli, deus ex machina di BergamoScienza e chi più ne ha più ne metta. Andrea Moltrasio ha la mente aperta di chi di battaglie ne ha fatte tante, ha la forma mentis di chi, a 65 anni, ha deciso, per certi versi, di riscoprirsi e di poter contribuire al bene della sua comunità.

La sua passione per la politica nasce da lontano. Come mai ha scelto di rispolverarla?

Direi che è un’occasione di rigenerazione interiore, nel senso che dopo tutte le esperienze passate e qualche amarezza derivante dalla vita pubblica, questa chiamata mi è parsa veramente ideale, per restituire le esperienze vissute e per mettere a disposizione quanto ho appreso negli anni. Non solo, diciamo anche che questo galleggiare della politica italiana, che ha avuto la sua manifestazione peggiore con l’uscita dal governo Draghi, mi ha fortemente spinto a mettermi a disposizione, anche per via di un moto di ribellione. Mi sono detto avrei potuto mettere a servizio la mia esperienza per amore del nostro Paese e delle comunità in cui viviamo.

Parliamo di impresa. Cosa propone il Terzo Polo?

La 𝗴𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 all’inizio degli anni duemila ha rappresentato una discontinuità nell’aggregazione dei mercati e nella contemporanea disaggregazione delle filiere produttive. Il mondo sembrava “piatto” – come diceva Thomas Friedman – e s’impennò la corsa a delocalizzare la produzione dove costava di meno. Poi è arrivata la bancarotta di Lehman Brothers: una crisi finanziaria con un enorme impatto sugli scambi commerciali, che hanno accentuato le tendenze della globalizzazione con un’evoluzione verso l’economia dell’offerta, e cioè aumentando i volumi della produzione e diminuendo i prezzi reali. Negli anni successivi il fenomeno della delocalizzazione della produzione ha rallentato: i paesi con basso costo di manodopera hanno aumentato le loro richieste, qualche barriera tecnica (ostacoli non tariffari alla liberalizzazione degli scambi tra mille regole che complicano le importazioni e le esportazioni) ha limitato la crescita degli scambi internazionali ed ha cominciato ad emergere una certa tendenza a ravvicinare e ricomporre le filiere (re-shoring) fenomeno, quest’ultimo, che è si è imposto come urgente necessità durante l’emergenza pandemica.

La pandemia è stata un acceleratore della discontinuità delle supply chain produttive, cambiando le dinamiche geopolitiche e l’avanzamento delle tecnologie informatiche e digitali, l’impatto dei social-media e i big data hanno, infine, stravolto il modo di lavorare. Questi cambiamenti richiedono un rafforzamento patrimoniale e finanziario, così è nata una domanda di protezione che solo soggetti pubblici sono in grado di provvedere. 𝗟𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘀𝘀𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗨𝗻𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗶 𝗲 𝗿𝗶𝘃𝗼𝗹𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗲, 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗹’𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗮𝗹 𝗱𝗶 𝗳𝘂𝗼𝗿𝗶 – 𝗼, 𝗺𝗲𝗴𝗹𝗶𝗼, 𝗮𝗹 𝗱𝗶 𝗹𝗮̀ – 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝗮𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝗵𝘁 𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝘀𝘂𝗼𝗶 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼.

Anche 𝗹𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗹𝗲𝗿𝗮𝗻𝗼 𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗹’𝗶𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗜𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮 𝟰.𝟬 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘃𝗼𝗹𝘂𝘁𝗮 𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼 𝗖𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮, 𝗰𝗿𝗲𝗮𝗻𝗼 𝗳𝗶𝗱𝘂𝗰𝗶𝗮 𝗻𝗲𝗹 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼 𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗲𝘁𝘁𝗼𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗳𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗲𝗶 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶 – 𝗹𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶 – 𝗰𝗵𝗲 𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗽𝗼𝘁𝗿𝗲𝗯𝗯𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗿𝗶𝘂𝘀𝗰𝗶𝗿𝗲 𝗮 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲. Per migliorare la produttività e la competitività delle imprese bisogna agire fuori e dentro i cancelli delle stesse. Fuori, partendo 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗺𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗮𝗲𝘀𝗲, 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗯𝘂𝗿𝗼𝗰𝗿𝗮𝘇𝗶𝗮 𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼, 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶 𝗱𝗼𝘃𝘂𝗻𝗾𝘂𝗲 𝗹’𝗶𝗻𝗲𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲 𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗮, 𝗱𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗺𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮, 𝗶𝗹 𝗺𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼, 𝗹𝗮 𝗳𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮, 𝗹𝗮 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼-𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮.

Dentro i cancelli: 𝗼𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝗹𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗹’𝗮𝗹𝘁𝗮 𝗴𝗮𝗺𝗺𝗮 𝗹’𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗼 𝗿𝘂𝗼𝗹𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗳𝗶𝗹𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶, 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘀𝘂 𝗰𝗶𝗼̀ 𝗶𝗻 𝗰𝘂𝗶 𝘀𝗶 𝗲̀ 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗯𝗿𝗮𝘃𝗶; 𝗶𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗮 𝟯𝟲𝟬° 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗲 𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗱𝗼𝘁𝘁𝗶 𝗺𝗮 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮𝗹𝗶, 𝗹𝗮 𝗹𝗼𝗴𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮. 𝗖𝗿𝗲𝗱𝗲𝗻𝗱𝗼, 𝗶𝗻𝗳𝗶𝗻𝗲, 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲, 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗱𝗶 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗶𝗻 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗼, 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗲𝘀𝗶𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲. Quello che è successo con la pandemia sembra ripetersi oggi con la guerra in Ucraina e la crisi energetica: l’approccio e le scelte politiche devono rimanere le stesse, anzi vanno rinforzate per essere resilienti. Quanto proposto dal PNRR e dal programma di Azione è assolutamente coerente con queste idee guida.

Azione-Italia Viva e l’Europa.

Negli ultimi due anni 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮 guidata da Ursula von der Leyen 𝗵𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗶𝘂𝘁𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝘁𝗮 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗮. Ai tempi della crisi del 2008 -2013 sembrava che l’austerità fosse l’unica ricetta: tagliare costi dell’amministrazione pubblica e creare un avanzo primario nei paesi indebitati, come Italia e Grecia. Nel nostro Paese, in piena crisi, l’ex ministro Giulio Tremonti sosteneva che, stante il nostro indebitamento, non potevano esserci politiche di sostegno all’economia. Il punto fondamentale è un altro: 𝗻𝗼𝗻 𝗰’𝗲̀ 𝗿𝗶𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼, cioè nelle riforme. Giusto contenere la spesa e tagliare sprechi e inefficienze, ma contemporaneamente 𝗯𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗮 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗿𝗲.

Questo è lo spirito che ha portato a 𝗡𝗲𝘅𝘁 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗘𝗨, 𝗹’𝗶𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗮 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮, duramente colpita dalla pandemia da Covid-19. Oggi, proprio grazie a Next Generation EU si emettono titoli comuni, quasi eurobond, non per far fronte ai debiti pregressi ma 𝗽𝗲𝗿 𝗽𝗿𝗼𝗺𝘂𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗶 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮, 𝗽𝗲𝗿 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗿𝘂𝗶𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼. 𝗟𝗼 𝘀𝗳𝗼𝗿𝘇𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗡𝗥𝗥 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗲̀ 𝗺𝗼𝗹𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗴𝗹𝗶 𝗼𝗯𝗶𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝘃𝗶𝗹𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗲 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗮 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝗿𝗶𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗼 𝗲 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼: 𝗼𝗰𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼, 𝗰𝗵𝗶 𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗲 𝗺𝗼𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗹 𝗣𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗶 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝘀𝗮 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗽𝗼𝘁𝗿𝗲𝗯𝗯𝗲 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲. Non c’è altro tempo da perdere né per le aziende né per le famiglie né tanto meno per i nostri giovani.

Ma non va tutto bene, nemmeno in Europa. Credo sia necessario 𝗺𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗺𝗮𝗻𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 ‘𝗰𝗮𝘀𝗮’ 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮: eliminare l’unanimità su molte decisioni strategiche e operative, costruire una ‘sovranità’ europea su temi economici, sociali e di politica estera. Temi che solo se affrontati nella dimensione europea ci permettono di resistere nella competizione mondiale.

Innovazione e scienza, due temi a lei cari.

Nel programma di Azione-Italia Viva ci sono riferimenti all’innovazione sia quando si parla di Università, sia quando si indica nel digitale, nelle competenze in settori strategici, nella space economy la necessità di investimenti. Aree di intervento in parte indicate anche nel PNRR, con relativi fondi. 𝗟’𝗶𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗮 𝗻𝗮𝘀𝗰𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗼𝗴𝗹𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼.

𝗣𝗲𝗿 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿𝗹𝗮 𝗲̀ 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗿𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮 𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝗯𝗮𝘀𝗲, 𝗺𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗹𝗼. 𝗔𝗹𝗰𝘂𝗻𝗶 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗿𝗶𝘇𝘇𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗶 𝗿𝗶𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮𝗻𝗼 𝗹’𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝘂𝗺𝗮𝗻𝗼 𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲. In particolare, 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗹𝗲 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗲 𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗲𝘃𝗼𝗻𝗼 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗲𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗶 𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶: 𝗱𝗮𝗶 𝗹𝗶𝗰𝗲𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗶 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶 𝗲 𝗶𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗜𝗧𝗦. 𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗲̀ 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘀𝗽𝗲𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗮𝗱 𝘂𝗻𝗼 𝘀𝘃𝗶𝗹𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗮 𝗲 𝗶𝗻 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝗮̀ 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝘃𝗶𝘁𝗮 𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼𝗿𝗲. 𝗜𝗹 𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗲̀ 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗼.

Anche in questa campagna elettorale abbiamo visto da varie parti politiche il tentativo di cercare il consenso in questo serbatoio di voti. Altri, così in Azione-Italia Viva, spiegano invece ogni giorno a tutti l’importanza della vaccinazione e l’incredibile capacità del sistema Europa di mettere a disposizione di tutti un metodo per mitigare gli effetti della pandemia. 𝗟’𝗮𝗻𝘁𝗶-𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗲̀ 𝗽𝘂𝗿𝘁𝗿𝗼𝗽𝗽𝗼 𝗱𝗶𝗳𝗳𝘂𝘀𝗮. 𝗘 𝘃𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁𝘁𝘂𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗲𝗻𝘇𝗮. Il problema è a monte: trasmettere ai più giovani l’importanza della scienza, la meravigliosa sorpresa nel capire i fenomeni della natura, il divertimento della scoperta, l’abitudine critica dell’approccio scientifico. Per questo insieme ad un gruppo di amici abbiamo dato vita vent’anni fa, in città, a 𝗕𝗲𝗿𝗴𝗮𝗺𝗼𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 un festival scientifico diffuso nelle piazze. La scienza è razionalità e il futuro comincia da qui.