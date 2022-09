Max Angioni show, il Nabucco o i talk show per le politiche? La tv del 22 settembre

Per la prima serata in tv, giovedì 22 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Porta a Porta – Politiche ’22”, condotto da Bruno Vespa. Puntata speciale dedicata alle prossime elezioni politiche.

L’attualità e la politica saranno protagoniste anche su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà il talk-show “Dritto e rovescio“, condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Nudi per la vita”, condotto da Mara Maionchi. Con l’idea di sensibilizzare le persone alla prevenzione ed all’accettazione del proprio corpo, due gruppi di personaggi famosi, donne e uomini, preparano due performances di ballo in stile Moulin Rouge e Full Monty.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.25 c’è “Criminali come noi”; su Rai4 alle 21.20 “Skyline”; su La5 alle 21.05 “Un principe tutto mio”; su Iris alle 20.55 “Senza tregua” e su Italia2 alle 21.10 “The Witch”.

Su Canale5 alle 21.30 sarà la volta del “Grande Fratello Vip”, il reality condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco, una coppia di opinioniste tutta al femminile formata dalla confermatissima Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti. All’area social, invece, ci sarà Giulia Salemi, in tempo reale, leggerà tutti i commenti del mondo social.

Italia1 alle 21.20 trasmetterà “Max Angioni – Miracolato”. One man show di Max Angioni, con il suo sguardo originale ed esilarante sulla vita di tutti i giorni, tra le incursioni dei suoi folli personaggi.

Su Rai5 alle 21.15 Rai Cultura, Fondazione Arena di Verona, Arena di Verona presentano “La Grande Opera all’Arena di Verona: Nabucco”. Nell’allestimento del regista Arnaud Bernard che firma anche i costumi e “riporta” l’opera verdiana nel pieno del nostro Risorgimento. Tra gli interpreti, Sebastian Catana (Nabucco), Ewa Płonka (Abigaille), Francesca Di Sauro (Fenena) e Abramo Rosalen (Zaccaria), Samuele Simoncini (Ismaele). Sul podio di Orchestra e Coro della Fondazione Arena di Verona, Daniel Oren, maestro del Coro, Ulisse Trabacchin.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.20 la serie “Miss Marple” e su Mediaset Extra alle 21.05 la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.