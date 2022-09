Lunedì 26 settembre iniziano i lavori per la realizzazione della ciclabile tra Stezzano e Colognola

Importanti novità in vista per quel che riguarda la ciclabilità cittadina: il prossimo 26 settembre, in concomitanza con la conclusione della Settimana Europea della Mobilità 2022, partono nuovi lavori per favorire la mobilità dolce e non inquinante nella città di Bergamo. Si apre, infatti, il cantiere per la realizzazione della nuova pista ciclabile destinata a collegare il Kilometro Rosso e Stezzano con il quartiere di Colognola, un intervento importante soprattutto per definire al meglio e in sicurezza l’ingresso ciclabile in città.

Sarà, infatti, possibile fare ingresso in città da Stezzano, raggiungendo il quartiere di Colognola, in tutta sicurezza grazie al nuovo tratto ciclopedonale che dalla via per Azzano si snoderà fino alla strada Cascinello, alle porte del parco scientifico tecnologico del Kilometro Rosso. Il Comune di Bergamo andrà a realizzare una ciclopedonale larga tra 3 e 3,25 metri lungo la via Stezzano: tra l’Istituto Belotti e il distributore di benzina Trussardi Petroli saranno rimossi sterpi laterali, consentendo di realizzare una nuova massicciata; tra il distribuito e il ponte dell’autostrada A4, il Comune interverrà coprendo il canale della Roggia Guidana, mentre, tra il viadotto dell’autostrada e strada Cascinello, si interverrà prevedendo l’intera tombinatura della Roggia.

“Dopo i tanti interventi degli ultimi anni per rafforzare l’ossatura della rete ciclabile cittadina, – spiega l’assessore alla mobilità Stefano Zenoni – quest’anno si è scelto di investire soprattutto sulle connessioni mancanti, ovvero su quelle interruzioni della rete ciclabile segnalate dai cittadini come un disincentivo all’utilizzo della stessa. Si tratta di ricuciture fondamentali per dare continuità ai tanti investimenti realizzati nel corso degli anni. Il quadro della ciclabilità è in forte evoluzione e il 2022 si preannuncia davvero ricco di interventi, oltre a quelli infrastrutturali. Tra questi: abbiamo aperto finalmente la velostazione e avviato il nuovo servizio di bike sharing, abbiamo realizzato ulteriori rastrelliere in città e prevediamo l’imminente posa dei bike-box, siamo al lavoro per concludere il nuovo progetto di segnaletica integrata con totem, cartelli e grafiche dedicate, abbiamo lanciato una campagna di promozione all’uso della bicicletta ed infine stiamo concretizzando l’aggiornamento del biciplan a 6/7 anni dal precedente documento, anche per recepire in città le tante novità del codice della strada (corsie ciclabili, casetta avanzata, ecc.).”

“I progetti che stiamo realizzando in questo 2022 – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – dimostrano l’approccio integrato che abbiamo adottato nella realizzazione del nostro Piano delle Opere Pubbliche: lavori per il miglioramento della viabilità della città e delle circonvallazioni, cantieri per la messa in sicurezza dei pedoni e la sistemazione dei percorsi e delle scalette a loro riservati, interventi per la valorizzazione del nostro patrimonio storico e, infine, l’implementazione della rete ciclabile in città, un capitolo, questo, che negli anni scorsi ci ha consentito di realizzare una connessione tra Lallio e il centro città, quella tra Curno e Longuelo, tra Seriate e la stazione ferroviaria passando dalla fiera di via Lunga, la ciclabile lungo via King e tanto altro ancora, in piena attuazione del biciplan, il piano decennale dello sviluppo ciclabile della nostra città.”