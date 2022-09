Il Linzone, un baluardo sulla pianura con vista Monte Rosa

Il Linzone è uno dei primi monti che si incontrano giungendo dalla pianura.

La sua forma appare infatti inconfondibile tanto da essersi trasformato in un punto di riferimento per gli abitanti dell’Isola Bergamasca e della Valle Imagna che hanno modo di osservare la sua vetta in ogni stagione.

I suoi 1.392 metri non rappresentano semplicemente un simbolo, ma piuttosto una meta per chi voglia avvicinarsi al mondo del trekking, dove potersi godere il paesaggio incantevole offerto dal Lago di Como e dai bacini che punteggiano la Brianza.

A renderlo particolarmente amato dagli appassionati di montagna e non solo è certamente la presenza di diversi sentieri che consentono a tutti di raggiungere la vetta a seconda del proprio grado di allenamento.

Partendo dal Valico di Valcava (1340 metri) è infatti possibile seguire un tratto del sentiero CAI numero 571 lasciando al proprio fianco i ripetitori televisivi e proseguire in cresta senza particolari difficoltà per circa due chilometri, attraversando così i pendii erbosi costellati di narcisi.

Per coloro che volessero approfondire maggiormente la bellezza della montagna è invece possibile seguire il medesimo percorso partendo dal cimitero di Roncola San Bernardo (854 metri) dove è possibile trovare il parcheggio per la propria auto e immettersi nel vicino bosco di latifoglie.

Percorrendo per poco più di venti minuti il tracciato roccioso, si giunge nei pressi del punto di decollo dei parapendii (1090 metri) dove, nelle giornate più limpide, si possono osservare i grattacieli che compongono lo skyline di Milano e le vette arrotondate dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Da lì è possibile scegliere la diramazione panoramica che si desidera continuare a scrutare: il declivio che scende verso Palazzago oppure rientrare nel bosco e affrontare un breve ghiaione privo di alcuna difficoltà escursionistica.

Dopo poco più di quaranta minuti di camminata la vista si apre ulteriormente e si va incontro al percorso che accompagna direttamente al Santuario della Santa Famiglia di Nazareth (1240 metri), centro di preghiera e pellegrinaggio.

Utilizzata originariamente come stalla per il pascolo degli animali in alpeggio, la struttura venne recuperata nel 1990 da un gruppo di volontari che decise di offrirle una seconda vita dedicandola alla Sacra Famiglia che, in occasione della nascita di Gesù, trovò ospitalità proprio in una mangiatoia.

L’assenza di fondamenta, le condizioni precarie del fabbricato e la mancanza di strada carrabile, corrente elettrica e acqua potabile resero particolarmente complicato l’intervento di ristrutturazione dell’edificio tant’è che si dovette aspettare il 20 agosto 1994 per la conclusione dei lavori.

L’11 ottobre di quattro anni dopo venne invece completato il campanile realizzando quel centro di fede che ancora oggi appare particolarmente frequentato dagli abitanti della zona.

Compiendo un ultimo sforzo è infine possibile raggiungere la croce sovrastante e apprezzare così finalmente le perle naturali che contraddistinguono l’intero Nord Italia, dal massiccio del Monte Rosa alle vette innevate del Monte Disgrazia e del Pizzo Bernina senza dimenticare il Resegone, i laghi di Garlate, Olginate, Annone e Pusiano.

Nonostante poco più di un’ora di cammino e oltre cinquecento metri di dislivello, il Linzone rimane una delle mete più amate dagli escursionisti bergamaschi in ogni stagione, sia in estate alla ricerca di qualche stella cadente che in inverno dove i raggi dell’alba si riflettono sulla neve fresca.