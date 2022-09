Il Covid e 400 studenti del Majorana: dal disincanto alla speranza

Tito Tiraboschi è uno studente dell’Università di Bergamo: ha condotto una ricerca all’Istituto Majorana di Seriate analizzando gli effetti del Covid-19 su 400 studenti. Dopo la prima puntata sulla paura e la seconda sul disincanto, pubblichiamo la terza parte di questo studio che si conclude con la speranza.

LA SPERANZA

“Prima o poi tutto si sistema, grazie alla scienza ed al dialogo. Se tutte le persone portano il loro contributo positivo tutto può essere affrontato, sono speranzoso, l’umanità ha sempre superato pandemie e guerre”.

Con l’arrivo del 2022, la pandemia pareva sul punto di essere sconfitta, almeno nei paesi occidentali, la campagna vaccinale ha garantito un ritorno alla vita sociale senza particolari restrizioni. Contemporaneamente è scoppiata una guerra in Europa, oltre ai drammatici e tragici momenti che stanno vivendo le popolazioni direttamente interessate, noi abbiamo vissuto una sorta di ripristino dell’emergenza sotto un’altra forma, le nostre certezze faticano a riprendersi e restiamo fortemente preoccupati per il futuro, condizionato dalla minaccia di allargamento del conflitto e dal ritorno dei problemi strutturali che colpiscono l’economia ed il lavoro nelle fasi di grande incertezza.

Lo spirito dei giovani intervistati ha però fatto emergere una forte speranza per il futuro, legata molto alla fiducia nella scienza ed alla convinzione che per la guerra una soluzione diplomatica alla fine verrà trovata. In senso generale i ragazzi hanno però espresso tutte le preoccupazioni legate al mondo giovanile che, indipendentemente dal periodo emergenziale, è trascurato dalle istituzioni.

Il ritorno alla normalità è stato condizionato dalla paura di tornare in contatto diretto con le altre persone per il 27% dei ragazzi, timorosi di esporsi al contagio sui mezzi pubblici ed a scuola. Per la maggior parte di loro lo scoppio della guerra in Ucraina (65%) non ha corrisposto ad un permanere in un periodo di emergenza ed il 56% di loro ritiene che sicuramente la nostra vita tornerà ad essere come quella di prima.

Emergono preoccupazioni per il futuro, per lo più legate alla possibilità di trovare un posto di lavoro (62%), la quasi totalità degli intervistati si dice convinta del fatto che la loro generazione (92%) sia stata la più penalizzata dalle restrizioni poste dall’emergenza sanitaria.

“Durante l’emergenza è stato cancellato il tempo libero in società e non ci sono stati interventi per aiutarci dal punto di vista psicologico, la possibilità di fare sport è stata pressoché eliminata con conseguenze fisiche e mentali. Il periodo dell’adolescenza è notoriamente complicato sotto vari aspetti, hanno dimenticato i nostri bisogni, trascurando le criticità che emergevano”.

Molti ragazzi dichiarano di non confidare a nessuno le preoccupazioni per il futuro (60%), il 71% di loro ha dichiarato che l’aver trattato a scuola i temi legati alla pandemia ed alla guerra sia stato importante, consentendo una maggiore condivisione di preoccupazioni, idee e suggerimenti per il futuro.

“Tutto questo periodo mi ha cambiato, sto ancora cercando di capire se in meglio o in peggio, durante la pandemia ho dovuto convivere con molte altre difficoltà, alla fine temo di aver speso più sforzi nell’affrontare l’ansia e le difficoltà psicologiche che nello studio e nelle relazioni sociali, seppure a distanza”.

Queste parole di un ragazzo intervistato danno un quadro chiaro di quanto gli effetti della pandemia sull’equilibrio psicofisico dei ragazzi sia stato impattante.

Concludo con una citazione presa dal bel saggio di Lorenzo Migliorati “Un sociologo nella Zona Rossa” che si astiene da un commento al nulla sarà più come prima ma propone un fermarci “a riflettere sul senso di ciò che ha attraversato la nostra comunità. E, forse, riappropriarci di quanto è in nostro potere per agire la vita piena e creativa di cui siamo fautori”. Forse sarebbe un contributo che in molti potremmo dare per colmare, seppur parzialmente, quel debito di attenzione e riconoscimento di capacità verso i nostri ragazzi.

(*) Il lavoro di questa ricerca è stato possibile grazie alla collaborazione dei dirigenti dell’Istituto Majorana di Seriate ai quali vanno i nostri ringraziamenti.