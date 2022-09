Forza Italia: “Bergamo compatta a fianco del presidente Berlusconi”

“La chiusura della campagna elettorale del presidente Berlusconi, che sarà intervistato da due firme prestigiose del giornalismo italiano come Alessandro Sallusti e Augusto Minzolini venerdì 23 alle 17 al teatro Manzoni di Milano, testimonia l’attenzione particolare del nostro leader per il territorio lombardo – Lo dichiarano i candidati di Forza Italia al Senato e alla Camera di Bergamo -. Bergamo, naturalmente, sarà presente in maniera compatta a un evento di straordinaria importanza per ascoltare la lucida analisi politica di quello che resta l’unico grande statista italiano, capace di una visione internazionale dei problemi che gli viene riconosciuta anche nel contesto europeo del Ppe. Sono certa che il presidente ancora una volta saprà interpretare e fare sintesi di quelle che sono le idee di tutto il popolo di centrodestra. Quella comunità che si riconosce negli stessi valori fin dalla sua discesa in campo e che ancora oggi rappresenta la vera unità di una coalizione che ha la concreta ambizione di dare al Paese un governo che sia finalmente legittima espressione della volontà popolare. Anche domani saremo al suo fianco per l’ennesima battaglia in nome della democrazia. Come abbiamo sempre fatto in questi anni e come faremo anche in futuro”.

