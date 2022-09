“Faró la figùra del balabiott”: Vava nei panni di Re Carlo, la nuova gag tutta da ridere

Bergamo. A funerali avvenuti della compianta Regina Elisabetta II, Re Carlo prende la parola e lo fa in bergamasco. Confida che a 73 anni si sente impreparato non avendo mai lavorato e che già sente la mancanza della protezione della Regina madre che lo seguiva sempre. Teme di sperperare il suo patrimonio e ha paura di restare in mutande. Spera di trovare le forze restando a casa per non fare danni alla Corona.

È la nuova Gag del Vava 77 che si cala nella parte del nuovo sovrano della Corona Inglese. Un Re Carlo inedito che cerca aiuto negli amici, ammette di essere spaventato per il nuovo ruolo e a chi gli fa notare se ha Netflix – per seguire almeno le puntate della serie tv “The Crown”, basata su eventi storici, sulla vita della regina Elisabetta II e del suo regno – risponde con tono regale di no.