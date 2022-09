Europei di dama, a Osio Sotto un centinaio di giocatori

Osio Sotto. Sono in corso a Osio Sotto i campionati europei di dama. Iniziati lo scorso 19 settembre, proseguiranno fino a domenica 25 settembre all’hotel Continental, dove si svolgono ogni giorno appassionanti sfide con inizio alle 9 e alle 15.

I partecipanti sono un centinaio, suddivisi in due categorie: i Seniores e gli Juniores, maschili e femminili. I primi – over 50 – sono ospitati all’hotel Continental, mentre i secondi – under 27 – alloggiano all’hotel One di Dalmine, a pochi km di distanza dal Continental, da cui è collegato con un autobus pubblico diretto).

Giocatori e giocatrici giungono da tutta Europa: provengono da diverse regioni italiane, ma anche da Estonia, Lettonia, Lituania, Ucraina, Olanda, Belgio, Polonia, Germania e Francia. Dalla Polonia sono arrivati anche alcuni concorrenti ipovedenti che, adoperando damiere in grado di consentire un buon contrasto di colori e un’idonea visione del gioco, stanno dando prova del loro talento.

Giudici internazionali monitorano attentamente le 42 postazioni allestite ad-hoc. Si gioca a dama internazionale, che prevede l’utilizzo di un taoliere con 100 caselle (10×10) e regole peculiari, diverse da quelle adoperate per le altre versioni.

La sera di domenica 18, alle 21, ha avuto luogo la cerimonia d’inaugurazione alla presenza del sidnaco del Comune di Osio Sotto, Corrado Quarti, mentre le premiazioni si terranno sabato 24 alle 21 all’hotel Continental.

Per permettere ai partecipanti la massima concentrazione, le partite si giocano a porte chiuse (non è possibile la presenza del pubblico).

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO